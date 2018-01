P3 GULL: Little Big Sister-Lars Vaular og Christine Dancke delte sammen ut pris til Little Big Sister-Karpe Diem i november. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

NRK P3-profil Christine Dancke (33) fronter makkerens artister i sitt eget program

Flere av de mest omtalte artistene i NRK-programmet «Christine» tilhører byrået til vertens samarbeidspartner Silje Larsen Borgan (32). – Et habilitetsproblem, mener journalistmentor.

Christine Dancke har siden 2013 ledet sitt eget musikkbaserte radioprogram på P3 – «Christine». Radiokanalen har opp mot 400.000 lyttere i uken (tall fra i juni ), i målgruppen 15–29 år.

I Danckes program var tre av de ti mest tilstedeværende artistene gjennom 2017 klienter av management- og PR-byrået Little Big Sister: Cezinando, Karpe Diem og Lars Vaular.

I tillegg var Anna Lotterud, kjent under artistnavnet Anna Of The North, tungt representert. Hun hadde en PR-avtale med byrået fra august til november. Artisten opptrådte også under «Christines julekonsert» i desember.

Little Big Sister er etablert av Silje Larsen Borgan, som har flere koblinger til Dancke.

Fakta Hyppigst på «Christine» i 2017 Tallene er basert på antall ganger navnene dukker opp i programinformasjonen til Danckes P3-show. Little Big Sister-artister markert. 1. Astrid S – 57 programmer 2. Kygo – 50 programmer 3. Cezinando – 42 programmer 4. Sigrid – 38 programmer 5. Unge Ferrari – 37 programmer 6. Julie Bergan – 34 programmer 7. Gabrielle – 30 programmer 8. Karpe Diem – 28 programmer 9. Hkeem – 26 programmer 10. Lars Vaular – 26 programmer 11. Arif – 25 programmer 12. Ary – 22 programmer 13. Dagny – 21 programmer 14. Anna Of The North – 21 programmer 15. Kjartan Lauritzen – 19 programmer

Profilert på «Christine»

Like før Little Big Sister kunngjorde samarbeid med henne 22. august, ble Anna Of The North en stadig hyppigere omtalt artist i «Christine», en trend som fortsatte ut året.

«Christine» satser tungt på Facebook-videoer. Også dette slo bra ut for Anna Of The North, som dukket opp i 12 «Christine»-videoer gjennom 2017. Det gjør henne til den fjerde mest synlige artisten på programmets Facebook-side.

Dancke ønsker ikke å uttale seg i saken, og viser til redaksjonsleder i NRK P3, Trine Sollie.

– Anna Of The North har på dette tidspunktet samarbeidet med to av verdens største popartister; Frank Ocean og Tyler, The Creator. I tråd med programmets profil ble hun derfor, naturlig nok, omtalt, skriver Sollie i en epost til VG.

Cezinando dukket opp nest flest ganger, i 19 videoer.

Andre høyt profilerte artister i «Christine», i både radio- og videoformat, er Arif og Unge Ferrari. De er for tiden aktuelle i «supergruppen» MARS sammen med Karpe Diem, et prosjekt Little Big Sister promoterer.

Borgan og Dancke har nylig gått inn i et nytt samarbeidsprosjekt. 22. januar i år lanserer Dancke podcasten «NOIA». Little Big Sister er hyret av Danckes selskap Vrang Produksjon for å gjøre PR og markedsføring av den.

Hoetell

De to har drevet DJ-konseptet Hoetell sammen siden 2009, og spiller månedlig på utestedet Blå i Oslo.

– At Blå betaler oss for å DJ’e der en gang i måneden er vi veldig glade for, og ser ikke hvordan dette problematiserer hverken programlederrollen eller managerrollen. Der spiller vi i overveiende grad artister med andre managere enn meg, skriver Borgan i en epost til VG.

Hoetell har også spilt på en rekke festivaler, som Hove, Vinjerock og Slottsfjell.

I 2010 fikk Dancke kritikk for å ha anmeldt en plate Borgan var ansvarlig for i plateselskapet EMI. Da sa Dancke til VG at det aldri skulle skje igjen.

P3 Gull

Under P3 Gull 2017 sto Dancke på scenen sammen med Lars Vaular, som Little Big Sister hadde en PR-avtale med fra sommeren 2016 til desember 2017. Han benyttet anledningen til å reklamere for en konsert han ikke har solgt ut.

– Det er vanskelig å kontrollere alt i en direktesending, men dette er svært beklagelig og skulle helt klart ikke skjedd. Det var ikke en del av avtalen med Lars Vaular og stod ikke i manus, skriver Sollie.

Sammen delte Dancke og Vaular ut prisen for årets live-artist til Little Big Sister-duo Karpe Diem. Little Big Sister har vært PR-ansvarlig for Karpe Diem siden høsten 2015, og management siden våren 2017.

Borgan ble med opp på scenen for å motta hederen.

– Vi har vurdert at det var greit at Dancke og Vaular delte ut pris sammen, siden de begge er viktige profiler i norsk musikk. Prisen til årets liveartist ble stemt frem av vårt publikum og Vaular eller Dancke hadde ingenting med dette å gjøre, skriver Sollie i en epost etter gjentatte spørsmål.

Under «Christine live» på Rockefeller i april 2016 covret Dancke og et knippe artister Karpe Diem-låten «Attitudeproblem».

Versjonen ble utgitt som en «P3 Remix». Karpe Diem sa i et intervju med P3 at de trodde låten kunne forandre norsk rap.

Det siste året har Dancke blant annet delt ut billetter til Karpe Diems Oslo Spektrum-konserter, brukt duoen i konseptet «ukens oppslagsverk», testet internettkunnskapene til halvdel Chirag og fått fansen deres til å analysere traileren til kinofilmen «Adjø Montebello».

Hyllet av byrå-kolleger

I mars 2017 slapp den da relativt ukjente Cezinando, som låten «Håper du har plass». Dancke hentet inn godord om artisten og låten fra en rekke artister samme dag, og presenterte dette i en video i sosiale medier.

Little Big Sister har hatt PR-avtale med Cezinando fra januar 2017. Siden august hatt byrået fungert som management for artisten.

Av de seks artistnavnene som hyller Cezinando i videoen, er to tilknyttet Little Big Sister – Kaja Gunnufsen og Karpe Diem. Låten ble den mest spilte på P3 i 2017.

– NRK P3 har fulgt Cezinando tett siden P3 utnevnte ham til årets Urørt og i denne videoen ønsket vi å overraske ham med å la mange mennesker han virkelig beundrer komme med sine reaksjoner på låten, begrunner Sollie, uten å kommentere Little Big Sister-linken.

Cezinando var tema i 42 av «Christine»-sendingene i 2017, kun slått av Kygo og Astrid S.

Det er gjort flere coverversjoner av låtene hans på «Christine», avspilt en rekke ganger i programmet. Cezinando har også fått prate på «Christine» om nye singler og nytt album, vært «ukas oppslagsverk» og stadig blitt intervjuet av Dancke på rød løper.

– Christine bestemmer verken hvem som skal spilles på P3, inviteres til P3 eller vinne priser i P3-sammenheng – så hun har ikke muligheten til å gi artister jeg jobber med et urimelig fokus, skriver Borgan.

– Det overrasker meg om noen sitter med følelsen av at Cezinando eller Karpe Diem har fått oppmerksomhet fra P3 som følge av mitt vennskap med programleder Christine Dancke.

– Habilitetsproblem

Trygve Aas Olsen har bakgrunn fra blant annet Dagens Næringsliv, Dagbladet og Journalisten. Han er forfatter av boken «Kritisk kulturjournalistikk» og underviser ved Institutt for Journalistikk.

Aas Olsen blir av VG framlagt opplysningene om forholdet mellom Dancke og Borgan.

Han mener at det uavhengig av hvor mye publisitet artistene i Little Big Sister får i Danckes radioshow, er grunn til å reise habilitetsspørsmål.

– De driver en form for business sammen. Du skal ikke drive journalistikk på businesspartnerne dine, så enkelt er det.

– Noen tenker kanskje at det bare er musikk, og at det ikke handler om penger og makt, men det gjør det. Borgan har makt i sin posisjon som manager, Dancke i sin posisjon til å gi grafisk oppmerksomhet til artister i P3, sier han.

Han understreker at det viktigste for en journalist er troverdighet, og at det er problematisk at Dancke har stilt seg i en posisjon som reiser tvil ved den.

– Som journalist har hun et habilitetsproblem. Hvis jeg var kulturredaktør tror jeg kanskje ikke jeg ville latt en som har et løpende businessforhold til en av bransjens sterkeste aktører ha et program hvor venninnens artister er en så viktig del av innholdet.

– Det er åpenbart at artistene må spilles på P3. Det som ikke er åpenbart er at det er Christine Dancke som skal lede programmet.

Trine Sollie skriver at NRK er bevisst problemstillingene som tas opp av Trygve Aas Olsen, og at de vil gå opp rutinene sine.

– Jeg tenker at når Olsen mener det er grunn til å reise habilitetsspørsmål er det en fin anledning til å fortelle hvordan vi jobber for å ivareta vår troverdighet. Vi følger både debatter og kritikk rundt P3 tett og gjør løpende evalueringer. Vi er avhengig av tillit hos publikum, hele avdelingen vår setter troverdighet høyt. Skulle noe vise seg å ikke være på stell vil vi selvsagt gjøre justeringer.

Hun svarer ikke på om hun er enig eller uenig i kritikken fra Olsen.

– Hun sier det jo selv

Mandagen etter P3 Gull i november publiserte Peder Ebbesen i musikkmagasinet Gaffa en kronikk titulert «Det beklagelige P3-kartellet» .

«[P3] fremstår som et promoteringsbyrå, et selskap andre spesielt utvalgte musikkselskaper spiller ball med», het det der. Artikkelen er Gaffas mest leste noensinne.

Matias Tellez, som leder bandet Young Dreams, kritiserte P3 kort tid etter i en Dagbladet-kronikk . Blant annet mener han at innholdet i P3 er påvirket av nære relasjoner i miljøet. Det gjelder også for Dancke, forteller han til VG.

– Man ser det på gjestene hun ofte har der. De velger hun selv, noe jeg vil si er påvirket av personlige forhold. Det er uheldig, sier han.

– Hun sa det selv, hun skryter av makten sin i «Attitudeproblem»-videoen. «Jeg er gudmor, jeg kan sørge for at du blir noe». Vi vet jo at hun mener det.

Konsertarrangør og artistmanager Chris Collings mener også at bindingene mellom Dancke og Borgan er uheldige.

– NRK P3 er en statsfinansiert og reklamefri kanal. Det går ofte en hårfin balanse på hva som er redaksjonell omtale og PR, og dersom bindingene er så tydelig som dette vil jeg tro de tar en evaluering av det internt.

Som svar på kritikken fra Tellez og Collings skriver Sollie at NRK P3 gjør løpende vurderinger hva gjelder integritet og troverdighet. Sollie forklarer at hun får ukentlige forslag til innhold som hun selv gjør en vurdering av.

Hun presiserer at det ikke er kun Dancke som gjør redaksjonelle vurderinger.

– Med programmet ønsker vi at publikum skal komme nærmere artistene bak musikken som er spillelistet på kanalen. Spillelistene er det våre musikkprodusenter som til enhver tid bestemmer – ikke Christine Dancke.