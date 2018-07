MISTET VENN: Rapperen Drake hyllet sin angivelig avdøde venn Smoke Dawg på Instagram. Her fra en fotballkamp i 2017. Foto: AARON M. SPRECHER / AFP

Kanadisk rapper skutt og drept - Drake i sorg

Publisert: 02.07.18 00:12

RAMPELYS 2018-07-01T22:12:36Z

Lørdag kveld ble to personer skutt og drept i Toronto i Canada. Den profilerte rapperenen Smoke Dawg (21) er identifisert som det ene offeret.

Ambulansetjenesten i Toronto sier til den lokale nyhetssiden CP24 at en mann i 20-årene, samt en annen mann av ukjent alder ble fraktet til sykehus med kritiske skader. En kvinne som er antatt å være i 30-årene ble fraktet til sykehus med seriøse, men ikke livstruende skader. Politiet bekreftet senere at begge mennene døde på sykehus, melder lokale medier.

Hendelsen skjedde utenfor en nattklubb rundt klokken 20.00 lokal tid. To mistenkte skal ha stukket fra stedet. Det er ikke foreløpig meldt om noen pågrepne.

Den verdensberømte rapperen Drake er én av dem som har gått ut i sosiale medier og uttrykt sorg over tapet av den kanadiske rapperen Smoke Dawg, som angivelig er den drepte.

På Instagram-stories skriver Drake:

– Alle disse talentfulle, velsignede sjelene og indre lys som har blitt slukket i det siste er hjerteskjærende. Jeg skulle ønske fred spredte seg over byen vår. Så mye talent og så mange historier som vi aldri kommer til å oppleve. Hvil i fred, Smoke, skriver han over et bilde av seg og 21-åringen.

Dødsfallet til Smoke Dawg kommer få uker etter at den kontroversielle hiphop-artisten XXXTentacion ble skutt og drept på åpen gate i Florida.

Det siste bilde Smoke Dawg la ut på Instagram var av nettopp Drake, og hyllet det seneste albumet hans, «Scorpion». Under bildet har en rekke personer kommentert «RIP» ( hvil i fred journ. anm. ).

Den kanadiske rapperen varmet opp for Drake under hans «Boy Meets World»-turné i 2017.