Sveriges radio: «Kulturprofilen» har trakassert kvinner i flere tiår

Publisert: 16.06.18 02:19

I en svensk dokumentar om «Kulturprofilen» tilknyttet Svenska Akademien kommer det frem at han har trakassert kvinner helt siden 1970-tallet. Nå er han tiltalt for to tilfeller av voldtekt.

De siste månedene har det vært en rekke medieoppslag om bråket i Svenska Akademien og den såkalte «Kulturprofilen». Medieomtalene har dreid seg om sextrakassering, røping av nobelprisvinnere og interne strider som gjorde at medlemmene i Akademien på rekke og rad har gått av.

Det hele har ført til at Nobels litteraturpris ikke vil bli delt ut i år .

Tirsdag opplyste påtalemyndigheten i Sverige at «Kulturprofilen», som har tilknytninger til Svenska Akademien, tiltales for to voldtektstilfeller mot en kvinne i Stockholm i 2011.

Bakgrunn: Krisen i Svenska Akademien

Forfatter: – Han voldtok meg på 80-tallet

I en fersk dokumentar fra Sveriges Radio står tidligere ukjente ofre frem. Der kommer det frem at mannen skal ha trakassert kvinner seksuelt i flere tiår.

En av kvinnene som forteller sin historie er «Sanna».

Hun sier hun ble voldtatt av «Kulturprofilen» allerede i 1985, da hun var en 25 år gammel foreløpig upublisert forfatter.

– Han spurte om han kunne overnatte hos meg fordi han ikke hadde råd til taxi hjem fra byen. Jeg lot han sove på sofaen ute i stua. Så våknet jeg av at han voldtok meg, forteller hun.

«Kulturprofilen» er identifisert som franskmannen Jean-Claude Arnault. Han er gift med Katarina Frostenson, som gikk av som medlem i Svenska Akademien 12. april i år.

I nærmere 30 år drev han «Forum», en av Sveriges fineste kulturscener, finansiert av svenske skattebetalere og Svenska Akademien.

Truet andre til stillhet

Arnault skal også ha brukt sin maktposisjon i den svenske kulturbransjen som utpressingsmiddel ved gjentatte tilfeller, ifølge dokumentaren.

En forlagsredaktør, Stefan Ingvarsson, forteller om en fest der Arnault ble bedt om å gå etter å ha tafset på en jente. Han skal da ha respondert med følgende trussel, ifølge Ingvarsson:

«Jeg skal sørge for at du ikke får noen karriere i kultur-Sverige. Du aner ikke hvem min kone er og hvilke muligheter jeg har».

Han skal også ha brukt sitt omfattende nettverk – som strakte seg helt opp til det svenske Kulturdepartementet – for å utnytte kvinner i bransjen, ifølge dokumentaren.

Blant annet skal han ha skrytt av at han kan påvirke hvem som får stipender fra Svenska Akademien, og «tatt seg av» unge kvinner som vil inn i kulturbransjen ved å by på middager på eksklusive restauranter og helgeturer til Paris – i en leilighet eid av Svenska Akademien.

Arnaults advokat: – Totalt feil

Jean-Claude Arnaults advokat, Björn Hurtig, forteller i dokumentaren at hans klient benekter alle anklagelsene som rettes mot ham.

I forbindelse med voldtektstiltalen sa Hurtig følgende:

– Arnault er både forstyrret og oppgitt. Han sier at dette er totalt feil, og at han er helt uskyldig til det som påstås. Det mangler tekniske bevis, som det ofte gjør i slike saker.