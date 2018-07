PLAGET: Paris Jackson har gått rettens vei for å stoppe en «stalker». Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

«Stalker» fikk besøksforbud

Publisert: 05.07.18 04:18

RAMPELYS 2018-07-05T02:18:56Z

Paris Jackson (20) fikk rettens hjelp til å stoppe innpåsliten mann.

Michael Jacksons eneste datter, modellen Paris Jackson , har gått rettens vei for å stoppe en mann, Nicholas Lewis Stevens, hun hevder at har forfulgt henne.

Det amerikanske nettstedet TMZ.com skriver at mannen oppsøkte Jackson i et platestudio i juni.

De to hadde kort kontakt, og Stevens skal ha fortalt henne at han hadde oppsøkt studioet ved flere anledninger, og en gang hadde «ventet på henne i 15 timer».

Mannen hadde også kontakten stjernen via Twitter, der han hadde gitt uttrykk for at de to var «sjelevenner».

«Alt over før midnatt»

Da venner av Jackson spurte ham hva han gjorde i studioet, skal Stevens ha sagt: «Hva i ser det ut som? Jeg stalker [henne]».

I rettspapirene heter det videre at Stevens hadde sagt til Jackson at «alt kommer til å være over før midnatt … dette ender enten med henne eller med en rifle».

Dommeren har ilagt Stevens et midlertidig besøksforbud. Dette innebærer at mannen må holde seg minst 100 meter unna Jackson til en høring finner sted senere i juli. Han har heller ikke lov til å kontakte henne på annet vis.

Innbrudd og selvmord

Jackson er ikke den eneste kvinnelige kjendisen som har opplevd plagsom oppmerksomhet i det siste.

I mai ble en mann, Mohammed Jaffar, idømt seks måneders fengselsstraff for å ha brutt seg inn i Taylor Swifts leilighet i New York.

9. mai skal Eduardo Leon ha tilbrakt tolv timer i Rihannas hjem i Hollywood Hills i California . Mannen ble oppdaget av en assistent. Popstjernen var ikke hjemme på det aktuelle tidspunktet.

2. mai rykket politiet ut til 42 år gamle Joshua James Corbett (42) i Los Angeles. Corbett, som i 2015 ble dømt for å ha brutt seg inn i skuespilleren Sandra Bullocks hus året før , var mistenkt for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse. Corbett tok sitt eget liv etter å ha barrikadert seg i sitt hjem.