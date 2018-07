MONSEN MED SLEP: Lars Monsen gir deg fjellheimen direkte inn i stua i sommer, sammen med 50 NRK-ansatte, og mange frivillige turgåere. Foto: Sindre Skrede

Monsen holder på seerne i sommervarmen

Publisert: 17.07.18 19:32

RAMPELYS 2018-07-17T17:32:28Z

Lars Monsen holder på TV-seerne midt på dagen, selv med strålende vær og generelt fall i TV-seingen lineært.

Eventyreren har lagt ut på en fire ukers tur i den norske fjellheimen, som kan følges minutt for minutt av NRKs seere. På blanke formiddagen midt i sommerferie kan seerne følge med på Lars Monsen som sammen med 50 NRK-ansatte skal sørge for å få direktebilder inn i stuene fra fjellheimen. «Vanlige» folk kan også være med på turen, og følger hakk i hæl på Lars Monsen fra hytte til hytte.

Premiereprogrammet 12. Juli hadde 37.000 seere på turen fra Dyranut til Stigstuv som startet klokken 13. På sitt laveste har gjennomsnittet til nå vært på 16.000, mens toppen ble nådd 15. Juli fra Heinseter til Tuva, med 77.000 seere.

Oppsummeringene på kvelden har langt høyere seertall, med 378.000 på sitt foreløpig høyeste 12. juli.

TV-sjef i Mediecom, Marianne Massaiu, mener tallene er helt ålreite, selv om seertallene for lineær-TV generelt har gått ned de siste år.

– Dette er ikke noen dårlige tall midt på dagen i sommerferien, i godt vær, og i en periode da seertallene generelt er på sitt laveste, sier hun.

– Sammenlignet med tidligere sakte-TV-konsepter som Sommerbåten (49.000 i gjennomsnitt), Skibladner (52.000) og Sommertoget (74.000) er man der man skal være, sier hun og påpeker at strømmetall for Monsen ennå ikke er tatt med.

Elisabeth Urdal har skrevet masteroppgave om sakte-TV, og om hvorfor det har blitt så populært. Hun tror ikke folk er mettet på sakte-TV ennå.

Hun har blant annet sett på hvordan forskjellige aldersgrupper ser på sakte-TV. Det er nemlig ikke bare «de gamle» som følger med, mener hun.

– Det er blitt trendy å gå på fjelltur, så mange yngre kan synes dette er mer interessant enn Hurtigruten og lignende konsepter. Man kan bli inspirert, sier hun.

– Av de eldre jeg har intervjuet er det flere som påpeker at de ikke lenger har mulighet til å gå på tur selv, men de føler de er «med» på turen likevel. Sakte-TV bringer oss til fjord og fjell vi ikke kan oppleve selv.

50 NRK-ansatte er i sving, men seertallene på dagtid er ikke veldig høye, kan det forsvares?

– Det skal jeg ikke ta stilling til, men det er jo nettopp en allmennkringkasters oppgave å satse på slike annerledes programkonsepter. Det de jeg har intervjuet satte mest pris på var at dette er ekte, det er ikke nødvendigvis perfekt teknisk hele tiden, men det viser at det er noe som skjer her og nå. Dessuten er det jo lite som skal til i et slikt konsept før det blir drama – her om dagen var det en som tråkket over som måtte hentes ned av helikopter.

Hele poenget med sakte-TV er at det ikke skal skje så mye. Kamera skal fange det som skjer i den faktiske tiden det tar, og selv om det da nærmest kan bli ubehagelig stille til tider er det det som er hele essensen av sakte-TV.

Den Norske Turistforening, DNT, stiller med frivillige for TV-konseptet. De bærer utstyr, over Hardangervidda har de båret over et tonn med en strekning på 56 kilometer.

Kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad beskriver prosjektet som «vanvittig» og fullt av risiko.

– NRK har aldri gjort dette før, og bare det å klare å lage sendinger er en utfordring, sier Habberstad. Å finne nok frivillige i DNT, samt turgåere til selve ekspedisjonen omtaler hun også som risikofylt.

Likevel mener hun «Monsen – minutt for minutt» bør kunne leve opp til DNTs ambisjoner for prosjektet.

– Vår ambisjon er at dette skal bidra til at flest mulig får lyst til å komme seg ut på tur. Det er samfunnsoppdraget vårt.

Har dere allerede opplevd større oppmerksomhet rundt tjenestene deres?

– Ikke som jeg kan si nå. Det er allerede høysesong for DNT, og det har vært bra vær så lenge nå at mange av hyttene våre allerede har opplevd stor økning i pågang. Friluftsliv er også en stor trend. Veldig mange har lyst til å bruke tida si ute, og vil ha en avkobling fra en stressende hverdag.

I en artikkel i Aftenposten 12. juli spekulerer kommunikasjonseksperter i hva markedsføringen DNT får gjennom NRK-samarbeidet ville kostet som reklameinvestering. Habberstad stiller seg uforstående.

– Det er helt umulig å regne på en verdi av dette. Jeg tenker at det viktigste regnestykket her må være folkehelseeffekten. Det er jo en dugnad hvor vi ønsker å vise turmulighetene i Norge, og ikke en reklamekampanje.