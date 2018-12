BRØT SAMMEN: Julia Louis-Dreyfuss slet med å holde tårene tilbake da hun høsten 2016 tok imot sin syvende Emmy, denne gang for sin rolle i «Veep». Årsaken var at hun to dager tidligere hadde mistet sin far. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

«Seinfeld»-stjernen Julia Louis-Dreyfus om tapet av lillesøsteren: – En veldig vanskelig tid

Den prisvinnende skuespilleren mistet brått søsteren Emma for fire måneder siden. Nå uttaler hun seg for første gang om den tøffe tiden etterpå.

For så og si nøyaktig fire måneder siden mistet Julia Louis-Dreyfus (57), aller best kjent gjennom suksess-serien «Seinfeld», sin lillesøster Emma Louis-Dreyfus på brutalt vis. Sosialarbeideren Emma var og campet i Sierra Nevada da hun plutselig fikk et anfall og døde 13. august i år. Hun ble bare 44 år gammel.

– Det kom helt ut av det blå, forteller Julia til The New Yorker , gjengitt av flere medier, deriblant People og The Huffington Post.

Obduksjonen viste at Emma hadde både alkohol og kokain i blodet da hun døde. Så langt har ikke «Seinfeld»-stjernen uttalt seg om tapet av søsteren. Nå snakker hun ut.

– Gitt det faktum at denne grusomme nyheten kom ut, vil jeg bare si at jeg har holdt ting for meg selv i ærbødighet for kjære Emma, medgir skuespilleren.

Ifølge The New Yorker, får 57-åringen tårer i øynene når hun snakker om dødsfallet.

– Det har vært en veldig vanskelig tid.

Og det er ikke bare søsterens bortgang som har gjort livet vanskelig for Julia Louis-Dreyfus. De to siste årene har nemlig vært en prøvelse generelt sett.

I september 2016 brøt hun sammen i tårer på scenen da hun tok imot sin syvende Emmy-pris for sin rolle i serien «Veep». Etterpå avslørte hun at hennes far, business-mogulen William Louis-Dreyfus, hadde gått bort to dager tidligere.

– Avslutningsvis vil jeg dedikere dette til min far, som døde på fredag. Jeg er så glad for at han likte «Veep». Fordi hans mening var den som betydde noe, sa hun fra scenen den gang.

Ett år senere, i september 2017, ble det kjent at Julia har fått brystkreft. Heldigvis, etter måneder med behandling, er hun på bedringens vei.

Julia og mannen Brad Hall har to sønner sammen, Charlie (21) og Henry (26), og hun legger ikke skjul på at hennes nærmeste i livet gjorde hverdagen mye lettere for henne mens hun var på sykehuset.

– Da jeg fikk denne skrekkelige behandlingen, «klemte» jeg sammen en haug av familie og venner på dette bittelille behandlingsrommet sammen med meg, og vi hadde virkelig noen skikkelige latteranfall. Jeg var heftig medisinert og gikk ut og inn av bevissthet, så jeg var sannsynligvis en ganske enkel tilskuer til alt, men poenget mitt er at latter er en nødvendighet for mennesker. Sammen med kjærlighet, mat - og selvfølgelig et HBO-abonnement, sier hun til avisen.