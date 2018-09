Foto: Phil Mccarten / TT NYHETSBYRÅN

Chevy Chase (74) om Saturday Night Live: En generasjon møkkahuer som ler av den verste humoren

Komikeren som herjet på 80-tallet legger lite i mellom når han skal beskrive den nye generasjonen av komikere i det kjente komishowet.

Chevy Chase var en av originalmedlemmene av SNL, det populære komishowet på NBC som startet opp i 1975. Siden ble han populær gjennom blant annet «Hjelp, det er jul» og «Hjelp vi må på ferie til Europa» på 80-tallet.

Saturday Night Live har holdt koken siden, og det har blitt stillere fra Chase de siste årene. Men i et intervju med Washington Post legger han ingenting i mellom når han skal fortelle hva han synes om den nåværende SNL-gjengen. Han sier han er svært overrasket over at Lorne Michaels (sjefsprodusent) har klart å synke så lavt.

– Jeg måtte se på litt av det, og jeg kunne faen ikke tro hva jeg så. Det er en hel generasjon av møkkahuer som ler av den verste humoren i verden. Hvordan tør man å servere den generasjonen enda verre dritt enn de allerede har i livene sine? Jeg blir gal av det, sier han i intervjuet i følge bransjesiden The Wrap.

Selv mener han showet ikke har vært bra siden han selv forlot skuta for 40 år siden.

– Jeg må bare si at etter de første to årene så gikk det bare nedover. Hvorfor sier jeg det, fordi jeg var med selv? Ja, kanskje det. Det er forferdelig å si, men jeg har aldri hatt det så moro før. Jeg nøt det og elsket. Og det var ikke tilfelle for de som fulgte året etter, sier han og snakker ned tidligere profilerte SNL-komikere som Will Ferrell, Tina Fey og Kristen Wiig