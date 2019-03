OVERLEVER: Slottsfjell overlever, men blir ikke arrangert igjen før 2020. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Slottsfjell unngikk konkurs – men det blir likevel ingen festival i år

Slottsfjellfestivalen har slitt økonomisk, men unngår konkursspøkelset med et nødskrik. Likevel blir ikke festivalen arrangert igjen før i 2020.

Tønsberg -festivalen har i lang tid slitt med røde tall, og etter sommeren 2018 hadde Slottsfjell over åtte millioner kroner utestående til nærmere 50 kreditorer, ifølge Tønsberg Blad. Nå ser imidlertid selskapet bak festivalen lys i enden av tunnelen.

– Slottsfjellfestivalen har kommet til en enighet med samtlige kreditorer, dermed er det grunnlag for videre drift, skriver Øystein Ronander, styreleder i driftsselskapet Baglerbrønnen Drift AS, i en pressemelding.

Siden i fjor har festivalen forsøkt å få ryddet opp i det økonomisk. Løsningen har blitt å få inn frisk kapital fra lokalt næringsliv, som går inn på eiersiden.

Samtidig opplyser festivalen om at tiden det har tatt å få på plass en løsning, gjør det vanskelig å arrangere festival allerede til sommeren. Dermed blir det ikke noe Slottsfjell 2019.

– Forutsetningene er ikke til stede for å få til en god festival i 2019, derfor vil vi heller prioritere å umiddelbart starte arbeidet mot neste år, skriver Ronander.

– Vi opplever at det er et stort engasjement og mye kjærlighet til festivalen lokalt. Det samme engasjementet har ført til at vi nå kan gå videre med noen sentrale aktører fra utelivsbransjen og det lokale næringslivet på eiersiden, heter det i pressemeldingen.