UENIGHET: De forskjellige medlemmene av Frank Anderssons nære familie er uenige om hvordan han ville ha sin egen begravelse. Bildet er tatt i 2004 i forbindelse med kjendisversjonen av «Robinsonekspedisjonen» i Sverige. Foto: Rolf Jarle Ødegaard

Familien krangler om bryterstjernens begravelse

RAMPELYS 2018-10-13T03:10:52Z

Familien klarte ikke å enes om hvordan den tidligere bryterstjernen Frank Andersson (62) skal begraves. Nå er det bestemt at han får to seremonier: En borgerlig i Stockholm - og en i kirken i fødebyen Trollhättan. Men hvordan og hvor han skal jordfestes er fortsatt et stridstema.

Publisert: 13.10.18 05:10

Det skriver den svenske avisen Expressen .

På den ene siden står Frank Anderssons eks-kone, Jeanette Bouvin Nygren som har to barn med Andersson. Hun hevder at han ønsket å bli gravlagt i Stockholm der han bodde.

– Det var slik Frank sa til meg at han ville ha det. Alle som vil komme til Stockholm for å hedre ham, kan gjøre det, sier Bouvin Nygren til Expressen .

På den andre siden står den tidligere verdensmesterens familie med brødrene i spissen, som mener at Frank ville bli begravet i Trollhättan hvor han er født.

– Like før hjerteoperasjonen ba han meg komme og sa at dersom han ikke våknet, ville han bli begravet ved siden av meg, sier Frank Anderssons bror, Tommy til Expressen .

Nå har länsstyrelsen (fylkesadministrasjonen) måttet gripe inn og megle mellom partene. Dermed blir det en borgerlig seremoni i Heliga korsets kapell i Stckholm 16. oktober, og deretter en kirkelig seremoni Trollhättans stadskyrka 19. oktober.

Tvisten mellom de forskjellige delene av Frank Anderssons familie, innebærer at det blir länsstyrelsen i Stockholm, hvor Andersson sist var folkeregistret som i praksis avgjør bryte-stjernens siste hvile. Den beslutningen vil sannsynligvis ikke komme før neste år, opplyser Elisabeth Tollsten ved Stockholms kyrkogårdsförvaltning, som også har fungert som megler mellom familiemedlemmene.

– Man må forstå at det er en vanskelig situasjon som oppstår når noen bare dør på denne måten, sier Tollsten til Expressen .

Da han døde 9. september ble det sagt at han døde av hjertesvikt og at han skal gjennomgått en komplisert hjerteoperasjon torsdag før han døde. Ti dager senere gikk brødrene hans, Svante og Tommy Andersson ut i svenske medier og fortalte at årsaken var en aggressiv bakterie i lungen.

Frank Andersson ble en av Sveriges største idrettsstjerner noensinne på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. I den perioden vant han OL-bronsemedalje i bryting i Los Angeles-OL og fire EM-gull og tre VM-gull. I løpet av storhetstiden på matten ble han også en «kjendis», noe som ikke var like vanlig og utbredt da – sammenlignet med nå.

Andersson, også kalt «Frankie Boy», tilhørte svenskens «56-ere». Det vil si Sveriges idrettsstjerner født i 1956, blant andre Björn Borg, Ingemar Stenmark og Thomas Wassberg.