FANT HVERANDRE: Simen Gjølberg Johansen skulle egentlig jaktet kjærligheten på TV i høst. Så møtte han Rachel.

Simen Gjølberg Johansen satte frierrekord – men trekker seg fra «Jakten»

Publisert: 30.04.18 17:01 Oppdatert: 30.04.18 17:16

Simen skulle finne den store kjærligheten i høstens «Jakten på kjærligheten». Så fant han drømmedamen uten kameraene til stede. – Det var et lett valg, mener han.

Simen Gjølberg Johansen (25) satt igjen som én av de to siste frierne til TV-bonden Beatrice Fjell (25) i fjorårets «Jakten på kjærligheten». Helt på tampen ble han imidlertid dumpet fra programmet. Overraskelsen var derfor stor da han i starten av mars ble lansert som deltager i «Jakten» nok en gang, men denne gang som en av bøndene.

Og 25-åringen har gjort seg tydelig bemerket, noe ny rekord gjennom 14 år med «Jakten» – og over 360 frierbrev – forteller det alt om. Aberet derimot, er at Simen allerede har truffet en jente, og at han trekker seg fra programmet med umiddelbar virkning.

– Ja. det skjedde noe på veien, forteller Simen til VG.

– Tenkte ikke klart

Like før påske var han nemlig ute med noen venner da han fikk øye på en jente han gjerne ville snakke mer med.

– Jeg tenkte ikke så veldig klart, og følte at jeg måtte gå bort å prate med henne. Vi ble sittende og snakke sammen, og dagen etter sendte jeg henne en melding. Etterpå gikk det slag i slag. Til slutt utviklet det seg til at jeg enten måtte kutte kontakten med henne eller med «Jakten». Og det var til slutt et lett valg for meg, sier han.

LES OGSÅ: Her er årets «Jakten»-bønder

Jenta han sikter til er jevngammel og heter Rachel. Hun ønsker ikke å ha etternavnet sitt på trykk.

– Hun er en veldig bestemt dame. Hun vet hva hun vil og er ikke redd for å prøve nytt eller å dumme seg ut. Og så har hun like tørr humor som meg og det passer jo fint.

– Er dere blitt kjærester da?

– Nei. Ikke offisielt i hvert fall. Status er at vi prøver å finne ut hva vi er, forteller Simen, som likevel medgir at han er i ferd med å bli forelsket.

Strenge retningslinjer

– Ja, det føler jeg at jeg er. Jeg har jo alltid vært, og er vel fortsatt, elendig på sånt. Jeg kjenner at det kribler. Jeg er generelt veldig blid om dagen. Det hadde ikke vært mulig for meg å være med i «Jakten» nå, for da ville jeg bare gått rundt og tenkt på henne.

Men Simen, som er fra Kråkstad i Akershus, innrømmer at han var litt nervøs før han ga TV 2 beskjed om følelsene som oppsto.

– Jeg ga beskjed til TV 2 ganske fort. Jeg følte jo på en måte at jeg hadde lovet meg bort. Og så var det litt for hennes del også. Hva om jeg ikke kunne trekke meg? Men de tok det forholdsvis greit. Jeg fikk beskjed om at vi måtte løse det på best mulig måte, spesielt for dem som har sendt inn brev sin skyld, sier Simen, som har hatt litt dårlig samvittighet overfor alle de som har sendt ham brev.

I kontrakten med TV 2 har deltagerne i «Jakten på kjærligheten» strenge retningslinjer for at de ikke får lov til å jakte kjærligheten på egen hånd. Og 25-åringen legger ikke skjul på at han var litt redd for hvordan produksjonen skulle reagere.

– Ja, jeg var litt skeptisk. Men de var tydelige på at det viktigste er å gjøre det som er riktig både for meg og produksjonen. Så det ble noen samtaler fram og tilbake.

– Ikke med lett hjerte

Prosjektleder for «Jakten på kjærligheten», Kari Hansmark, synes det er synd at Simen ikke blir å se som en av bøndene i høst, men er likevel glad på hans vegne.

– Vi skulle gjerne hatt med Simen videre. Det er alltid komplisert for oss med slike endringer midt i produksjonen, men vi kan ikke bestemme hva som skjer i følelseslivet til folk på noe som helst vis. Vi ønsker Simen lykke til, men det var ikke med lett hjerte at vi måtte trekke ham ut av produksjonen. Heldigvis har vi fem flotte bønder igjen, mener hun.

– Anser dere dette som et brudd på reglene?

– Det sier seg jo selv, egentlig. Vi har jo en avtale om at de ikke skal jakte på egen hånd i denne perioden. Men det blir vanskelig å si at det er uheldig at noen forelsker seg. Det strider jo mot hele ideen om det vi holder på med. Og så er det viktig for oss at de som har skrevet brev ikke blir holdt for narr. Så nå får jo de en melding om at brevene deres aldri kom så langt, sier hun til VG.