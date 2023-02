INFLUENCER: Sophie Elise, som egentlig heter Sofie Steen Isachsen, er en av Norges største influencere og lager podkast for NRK. Her på rød løper i oktober 2022.

Sophie Elise bryter tausheten i podkast: − Jeg er dritsliten

Torsdag er en ny podkastepisode av «Sophie og Fetisha» sluppet på NRK. Der uttaler Sophie Elise seg for første gang etter det omdiskuterte Instagram-bildet.

VG oppdaterer.

– Jeg vet at man lytter på denne podkasten og tenker hva kommer hun til å si, skal hun kommentere det, sier Sophie Elise (28) i podkasten.

Episoden er den andre etter bråket rundt Instagram-bildet hun postet for sine 581.000 følgere og senere slettet. På bildet holdt en annen person en liten pose med noe hvitt i. Onsdag passerte klager til kringkastingsrådet 3600.

VG har siden saken ble kjent gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Sophie Elise. Hun har foreløpig vært taus om saken i offentligheten, også i forrige ukes podkast-episode.

Nå snakker hun for første gang, i NRK-podkasten «Sophie og Fetisha».

– Grunnen til at jeg ikke sier noe er ikke fordi jeg ikke vet hva jeg skal si, og ikke fordi fordi jeg ikke står veldig stødig i det jeg skal si, men bare fordi at jeg er dritsliten og det er ikke rett nå, sier hun.

Hennes medprogramleder Fetisha Williams kaller den siste uken en «offentlig gapestokk».

– Det føles ut som jeg har blitt kastet rundt i en tørketrommel i en uke nå og jeg gidder ikke. Jeg vil ikke nå, sier Sophie Elise.

Info Dette er saken: Søndag 12. februar postet Sophie Elise et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med en annen profil foran et speil. Den andre personen holdt i hånden en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i. Under bildet skrev hun: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

VG publiserer på det nåværende tidspunkt ikke navn på den andre profilen på bildet. Vedkommende har ikke gjort noe aktivt for å bidra til spredningen av bildet, og VG kjenner heller ikke til vedkommendes oppfatning av postingen av bildet.

Bildet ble raskt slettet fra profilen med 581.000 følgere, men ikke før bildet ble spredt og delt på ulike kontoer på sosiale medier.

Den påfølgende tirsdagen hadde NRK en «grundig prat» med Sophie Elise. Der kom det frem at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.

Flere har reagert på at saken ikke har fått konsekvenser for NRK-samarbeidet, blant annet klubbleder i NRK som mener at en fast ansatt ville møtt «store konsekvenser» ved posting av et slikt bilde.

Blant de som har tatt Sophie Elise i forsvar er hennes redaktørvenn Danby Choi . Han uttalte i VG at han støtter NRKs beslutning «100 prosent», og skrev også en lederartikkel på dette i egen avis. Søndag beklaget Choi for å bruke egen avis til å ta henne i forsvar.

Forrige uke uttalte Rema 1000 at de setter Sophie Elise-godteri på vent . «Candy Girl by Sophie Elise» skulle i utgangspunktet lanseres denne uken, men er nå holdt tilbake. Også samarbeidspartner Good For Me valgte å sette samarbeidet på pause.

Onsdag har antall klager til kringkastingsrådet passert 3600.

VG har siden 12. februar forsøkt å få Sophie Elise og venninnen i tale. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser. Vis mer

Rundt selve publiseringen av bildet, og tanken bak, sier hun følgende:

– Noen mener at influencere studere hvert trekk de gjør, jeg gjør ikke det. Det er ikke så mye tanke bak, det er ikke noe kynisk.

Hun sier hun føler at uansett hva hun nå gjør, så virker det «feil» og «kalkulert».

– At jeg ikke sitter her å gråter er feil, hadde jeg grått hadde det vært feil. Greia er at jeg synes det har vært jævlig tungt den siste uken, men jeg synes ikke synd i meg. Jeg har satt meg selv i denne situasjonen, det er jeg som har gjort det her.

Det har stormet rundt Sophie Elise den siste uken.

Onsdag morgen ble det kjent, i en undersøkelse gjort av InFact for Journalisten, at 47,7 prosent mener at NRK bør avslutte samarbeidet med Sophie Elise, mens 24,8 prosent vil sette betingelser for samarbeidet.

37,9 prosent svarer at situasjonen rundt influenceren har svekket deres tillit til NRK.

Undersøkelsen er gjennomført som automatiske telefonintervjuer mandag denne uken, blant 1021 norske innbyggere over 18 år, skriver NTB.

Utvalget er vektet etter kjønn, alder, bosted og partivalg i 2021 og har en feilmargin på maksimalt tre prosentpoeng.