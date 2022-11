TAR PAUSE: Chris Hemsworth ønsker å ta pause fra karrieren sin.

Chris Hemsworth vil ta jobb-pause etter gentest

Den 39 år gamle skuespilleren sier han vil ta en pause i karrieren sin etter å ha fått tilbake resultatene etter en gentest i sin nye dokumentarserie.

I en episode av dokumentarserien «Limitless» på Disney + oppdaget Hemsworth at han var genetisk disponert for Alzheimers sykdom. Nå trekker skuespilleren seg tilbake for å fokusere mer på seg selv og familien.

– Oppdagelsen trigget virkelig noe i meg til å ta litt pause. Etter vi var ferdig med dokumentarserien, har jeg kun gjort arbeid som jeg er bundet til med en kontrakt.

Det sier skuespiller Chris Hemsworth til Vanity Fair.

Hemsworth oppdaget under innspilling av serien at han har to kopier av genet «APOE4», en fra moren sin og en fra faren sin.

Studier gjort av «National Institutes of Health» viser at dette kan gi en økt risiko for Alzheimers sykdom. En av fire er bærer av ett APOE4-gen, men kun to til tre prosent av befolkningen er bærer av to.

Bærere av to APOE4-gen har åtte til ti ganger høyere sannsynlighet enn en vanlig person i å utvikle Alzheimers sykdom, skriver Huffpost.

– Etter jeg er ferdig med arbeidet med serien skal jeg hjem å ta en god pause fra jobb, legger han til.

Chris Hemsworth er kjent fra blant annet Marvel-universet som «God of Thunder» i «Thor»- og «Avengers»-filmene, samt Netflix-filmen «Extraction» og såpeserien «Home and Away».

