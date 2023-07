POPSTJERNE: Ariana Grande. Her på Grammy Awards 2020

Medier: Ariana Grande skal skilles

Flere medier skriver at sangeren Ariana Grande (30) er separert og på vei mot en skilsmisse, etter å ha vært gift med Dalton Gomez (27) i rundt to år.

Ryktene rundt Grande og Gomez har florert på sosiale medier den siste tiden.

Nå skriver blant annet TMZ, Page Six, People og E! at de to har gått fra hverandre. Alle disse skriver at de kan bekrefte dette.

Ifølge avisen The Independent var Grande å se uten gifteringen sin, da hun var tilskuer under tennisturneringen Wimbledon 2023 den 16. juli.

Sammen med henne på tribunen var den amerikanske skuespilleren Andrew Garfield.

Ariana Grande (i midten) sammen med skuespilleren Andrew Garfield (t.h.) under Wimbledon 2023 den 16. juli.

TMZ skriver imidlertid at det ikke var nylig at de to gikk fra hverandre, men at de faktisk har vært separerte helt siden januar.

Om dagen er Grande høyaktuell i forbindelse med musikalfilmen Wicked Part 1 som har premiere i 2024, hvor hun spiller karakteren Glinda.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post