Meghan saksøkes av halvsøster – nå må hertugparet vitne

Dramaet i det britiske kongehuset fortsetter. Nå har en dommer bestemt at både Meghan og Harry må vitne.

Bakgrunnen er at Samantha Markle har saksøkt halvsøsteren for ærekrenkelse etter det omstridte TV-intervjuet med Oprah Winfrey i 2021.

Kjennelsen innebærer at Samanthas advokater vil avhøre prinsen og hertuginnen før juli.

Søsteren hevder at hennes rykte har blitt ødelagt av «ondsinnede løgner» fortalt av Meghan i intervjuet.

Halvsøsteren hevder videre at Meghan «publiserte og spredte falske og ondsinnede uttalelser» om henne i 2020-boken, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

FRITTALENDE: I 2018 uttalte halvsøster Samantha Markle seg om ikke å bli invitert i bryllupet. I søksmålet benekter hun også Meghans påstand om at hun byttet etternavn først etter at hun ble sammen med prins Harry.

Halvsøsteren mener at Meghan løy om at hun var enebarn, og om når de sist traff hverandre. Videre hevder Samantha at påstandene utsatte henne for «ydmykelse og hat».

Samantha søker erstatning på 750.000 kroner og ber om en rettssak av juryen.

Det har vært dårlig stemning mellom søstrene i lang tid. I 2018 hevdet halvsøsteren at hun ikke har skodd seg på Markles berømmelse, og fortalte den gang:

– La oss innse det – vi må alle overleve. Penger får verden til å gå rundt, så hvis du vil kalle det å tjene penger, er det greit, men jeg tror ingen i media vil nekte en lønnsslipp for å snakke om det kongelige og, som familie er vi ikke underlagt kongelig protokoll. Hvorfor skulle jeg slutte å leve fordi vi har et familieproblem på gang?

Thomas Markle, som er faren til både Meghan og Samantha, forventes også å vitne i saken. Det skal også Samanthas datter, Ashleigh Hale, og sikkerhetsekspert Christopher Bouzy, som begge medvirket i den nylige Netflix-dokumentaren om Harry og Meghan, skriver New York Post.