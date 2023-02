VENNER: Danby Choi har gått langt i å forsvare Sophie Elise etter hun publiserte og slettet et bilde fra Instagram.

Subjekt-redaktør beklager Sophie Elise-forsvar

Sjefredaktør i Subjekt, Danby Choi, har høstet kritikk for å være inhabil når han tok influencer Sophie Elise i forsvar. Nå beklager han, men han sier han står for alt han har sagt.

– Jeg kan bare legge meg flat, og lære av dette tilfellet til neste gang. Subjekts lesere skal forvente høye presseetiske standarder, skriver sjefredaktør Danby Choi i nettavisen Subjekt.

Choi har tatt Sophie Elise i forsvar i etterkant av at hun la ut et bilde på Instagram hvor venninnen hennes holder en liten pose med noe hvitt i.

Danby Choi har høstet kritikk for at han har uttalt seg så tydelig på parti med Sophie Elise til tross for at de er nære venner.

– Innholdet i mine uttalelser står jeg fremdeles for. Jeg har vært rusliberal så lenge jeg kan huske, og er opptatt av at samfunnet dømmer mennesker basert på bekreftede fakta, noe det ikke har vært i denne saken.

– Står for alt jeg har sagt

VG pratet med Choi sent søndag ettermiddag.

– Jeg står for alt jeg har sagt og heier på ytringsfrihet og rusliberalisme, men det er ikke til å komme unna at jeg er inhabil og ikke burde publisert det jeg gjorde i egen avis, sier han.

– Hvorfor tok det så lang tid før du beklaget?

– Det tok litt tid før jeg innså at det var feil. Jeg beklager derfor det.

– Har du fått noen råd om at det er lurt å beklage?

– Nei, det har jeg ikke.