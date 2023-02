BERØMT DONALD-TEGNER: Don Rosa, fotografert på besøk i Norge i 2017.

Disney dropper klassikere fra Andeby

To av historiene fra den populære tegneren Don Rosa passer ikke lenger inn og får ikke være med videre.

To av den kjente tegneserieskaperens Don Rosas Onkel Skrue-tegneserier skal angivelig ha blitt stoppet fra all fremtidig republisering.

Det skriver Don Rosa selv på Facebook-gruppen «The Official Don Rosa Group.»

I innlegget sier han at han har mottatt en e-post fra Disney, hvor selskapet skriver at historiene ikke lenger passer med selskapets verdier.

Det er Egmont som har ansvaret for å distribuere Donald Duck-tegneseriene i Norge.

– Vi er kjent med saken, og dette gjelder også for noen utgivelser i Norge, opplyser pressekontakt Tonje Tornes til Nettavisen.

Ifølge Don Rosa dreier det seg om historiene «Verdens rikeste mann» og «En drøm for livet», fra Don Rosas storverk «Her er ditt liv, Donald Duck».

Les også Ingvar Ambjørnsen sjokkert over sensur: Ringte eget forlag med klar beskjed Forfatter Ingvar Ambjørnsen (66) er sjokkert over sensuren av Roald Dahl – og ringte mandag sitt eget forlag for å sikre…

Tornes vil ikke kommentere hvilke historier det er snakk om, men det spekuleres i at kontroversen gjelder karakteren «Bombie The Zombie». Han er en mørkhudet zombie som Onkel Skrue møter på i Afrika. Karakteren dukker opp i den sistnevnte av de to historiene.

I Danmark har ikke reaksjonene latt vente på seg.

– Rendyrket sensur, som jeg kun trodde fantes i totalitære stater, sier Laila Jerming Graf til danske BT. Hun er leder for den danske Donaldist-foreningen som huser Disney-entusiaster.

Hun er opprørt over at «Her er ditt liv, Donald Duck», ikke lenger kan gis ut, som ifølge henne er den mest populære.

Don Rosa er den mest kjente av nålevende tegnere av Andeby-karakterer, og Donald-fansens største favoritt.

Disney har når det gjelder filmer som kan virke støtende eller avleggs valgt å ikke fjerne materiale. I stedet har man lagt til en infoplakat før filmen hvor dette påpekes. Dette gjelder for en rekke Disney-klassikere.

I tegneserieverdenen er det nok kontroversene rundt belgiske Tintin som er mest kjent.

Både «Tintin i Kongo» og «Tintin i Amerika» ble beskyldt for rasistiske fremstillinger, og så langt tilbake som i 1995 ble boken fjernet fra distriktsbibliotekene i den amerikanske delstaten Washington.

(©NTB/VG)