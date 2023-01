MOR FOR FØRSTE GANG: Isabelle Ringnes har fått sitt først barn.

Isabelle Ringnes har født

Gründer Isabelle Ringnes og forloveden Skage Grønneberg har blitt foreldre.

Det melder den nybakte mammaen på Instagram. På bildet ser man forloveden Skage Grønneberg og Ringnes selv med den lille på brystet.

– 1+1 ble 3. 1. 23, skriver hun og legger til en hjerte-emoji.

– Siden det har jeg egentlig bare grått av glede, kjent på overveldende kjærlighet og en helt ny form for bekymring og utmattelse.

Ringnes har selv avslørt på sin Instagram at hun hadde termin på nyttårsaften.

– Jeg har aldri vært mer lykkelig, lettet og takknemlig for noe i mitt liv. Vår nydelige sønn, du er utrolig høyt elsket fra embryo til evigheten, avslutter hun innlegget.

På Instagram uttrykker også Ringnes takknemlighet overfor fødeavdelingen på Ullevål sykehus.

– Jeg er så utrolig takknemlig for den uvurderlig hjelpen av jordmødre og barneleger og barneleger som jeg mener fortjener kongens medalje som takk for den utrolige jobben de gjør, tryggheten de gir og varmen de skaper.

Ringnes skriver også om hvordan hun så andre kvinner sjekke inn og ut på fødeavdelingen i løpet av hennes 36 timer på føden, og hvor surrealistisk det var.

– Der ligger vi. Nakne med livet som innsats. I rom etter rom, fulle av dyrisk superkraft og samtidig på vårt aller mest sårbare.

Ringnes er kjent som tech-gründer og foredragsholder. I høst var hun i tillegg å se i Viaplay-serien «Powerwomen».

– Vi gleder oss veldig til å bli en familie og er spent på hvordan det blir. Jeg er fylt med takknemlighet for at alt ser ut til å gå bra så langt, sa Ringnes til VG da graviditeten ble kjent for offentligheten i august.

Ringnes og Grønneberg har vært sammen siden 2021. I juni ble det kjent at de hadde forlovet seg – etter at de hadde vært på første date nøyaktig ett år i forveien. Hun avslørte forlovelsen på Instagram, og skrev:

«Midt i kanalen ba du meg om å snu meg, og plutselig sto du på ett kne», skrev hun under et bilde av seg selv og forloveden foran Eiffeltårnet.