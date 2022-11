KJÆRESTER: Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel på premierefest til «Mesternes mester».

Kjæresten etter kreftdiagnosen: − Aksel har taklet det skikkelig bra

I september ble det kjent at «Mesternes mester»-programleder Aksel Lund Svindal hadde fått testikkelkreft.

– Nå har jeg det veldig bra, svarer Aksel Lund Svindal på spørsmål om hvordan høsten har vært.

Onsdag kveld er programlederen og kjæresten, hekkeløperen Amalie Iuel, til stede på premieretreff sammen med deltagerne i neste sesong av «Mesternes mester».

– Jeg gleder meg veldig til å se programmet på TV, for jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg syns det er litt spennende, rett og slett, sier Lund Svindal.

Premieren er tradisjonen tro 1. januar. Deretter går det slag i slag på fredager frem til finalen som er fredag 3. mars. Dette er for øvrig andre sesongen Aksel Lund Svindal er programleder for det populære NRK-programmet.

PROGRAMLEDER: Aksel Lund Svindal på premierefest til «Mesternes mester».

– Hvordan er det for deg å jobbe med denne biten nå. Det er en helt annen rolle enn du er vant til fra før?

– Skal jeg være helt ærlig syns jeg det er overraskende gøy, svarer Svindal.

– Hadde du spurt meg i fjor, var jeg kanskje litt mer, ikke lunken, men jeg var ikke så overbevist som jeg er nå kanskje. Jeg syns jo det er gøy når man lærer mer om noe, kommer mer inn i det – nesten alt blir mer interessant da. Sånn er det her og.

Åpen om kreftdiagnose

– Nå har jeg det veldig bra. Det skjedde veldig fort heldigvis. Litt flaks og litt dyktighet, holdt jeg på å si. Det er noe med å stikke raskt til legen, sier Lund Svindal om hvordan høsten har vært etter kreftbeskjeden.

I september brukte Aksel sin Instagram-konto for å fortelle at han hadde fått testikkelkreft.

– Jeg følte en endring i kroppen. Jeg var ikke sikker på hva det var eller om det var noe i det hele tatt, skrev Lund Svindal den gangen.

På premierefesten for «Mesternes mester» utdyper han:

– Jeg hadde for det første flaks og for det andre: Hvis ikke jeg hadde i bakhodet at dette er noe som dessverre er i ferd med å bli vanlig blant unge menn, er det ikke sikkert jeg hadde gått til legen så fort. Så jeg følte jeg skyldte saken å bruke det til noe positivt. For hadde det ikke vært for at noen andre hadde vært åpne om det tidligere, så hadde ikke jeg visst, og da hadde jeg sikkert gått og lurt mye lenger.

– Hvordan har du det nå?

– Bra!

På spørsmål om kreftdiagnosen påvirket noe av arbeidet med den kommende sesongen av «Mesternes mester», svarer Lund Svindal at han tror det kun var ett møte han ikke kunne bli med på.

Takket være at han reagerte raskt, tok kontakt med lege og ble lagt inn på sykehus for undersøkelser og operasjon, gikk det bra med ham.

– Alt takket være at jeg tok kontakt med lege med en gang jeg skjønte at noe var galt, skrev han på Instagram den gangen.

Stolt kjæreste

Lund Svindals kjæreste, hekkeløperen Amalie Iuel, sier at høsten ikke ble helt som de kanskje hadde forestilt seg.

– Men jeg føler at Aksel har taklet det skikkelig bra. Han har vært modig gjennom hele prosessen og jeg syns det er fint at han har vært så åpen som han har vært, sier hun under premierefesten.

BURSDAGSFEST: Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel var på Petter Stordalens 60-årsfeiring.

– Var du på noe tidspunkt bekymret?

– Selvfølgelig var jeg det. Da vi fikk beskjeden var jeg jo ... det er jo en vanskelig beskjed å få og man blir bekymret. Det var tøft – selvfølgelig for ham og også folk rundt. Samtidig så vet man at man er i gode og trygge hender i det norske helsevesenet, sier Iuel.

– Er du stolt av ham?

– Absolutt, hver dag.

Ble hyllet for åpenhet

Den tidligere toppalpinisten delte budskapet sammen med et bilde av seg i en sykehusskjorte. Han fyller 40 år i romjulen.

Aksel Lund Svindal tok to OL-gull i karrieren, i super G i 2010 og i utfor i 2018, og er en av norgeshistoriens mest meriterte alpinister. Han la opp i 2019.

På Instagram ble Lund Svindal hyllet for sin åpenhet. Det samme ble han av både Kreftforeningen – og av statsminister Jonas Gahr Støre i et innlegg på Facebook:

– Takk til Aksel Lund Svindal, som i dag er åpen om sin egen kreftsykdom. Aksel følte en endring i kroppen, oppsøkte lege, fikk beskjed om at han hadde testikkelkreft og rask behandling på sykehus. Han skriver at menn bør bli flinkere til å snakke om egen helse. Det er en oppfordring jeg støtter, skrev statsministeren den gangen.

Den tidligere toppalpinisten og Mesternes mester-programleder ble den gangen også hyllet av en lang rekke tidligere og nåværende idrettsstjerner.