GRAMMY-VINNER: Meghan Trainor og ektemannen Daryl Sabara på Grammy-utdelingen i 2019.

Meghan Trainor fødte en sønn – takker legene

På syvårsdagen for deres første date, fikk artisten Meghan Trainor (29) og ektemannen Daryl Sabara (31) sitt andre barn sammen.

Det skriver Trainor på Instagram tirsdag, hvor hun også deler bilder av den nyfødte gutten. Han har fått navnet Barry Bruce Trainor.

Fødselen, som skjedde 1. juli, var ikke av det enkle slaget. Trainor forklarer at babyen lå i såkalt tverrleie tverrleieVed tverrleie ligger fosteret på tvers av det som er normalt. Skråleie er en variant av tverrleie. Tverrleie er sjelden, og ses kun ved 0,5 prosent av alle fødsler, ifølge Norsk helseinformatikk. .

– Vi hadde et vellykket keisersnitt, og jeg fikk endelig hud mot hud-tid. Tusen takk til alle de fantastiske legene og sykepleierne som tok så godt vare på oss, skriver artisten på Instagram.

Les også Meghan Trainor fikk frieri i bursdagsgave: – Jeg sa ja! Daryl Sabara (25) overrasket artistkjæresten med frieri på 24-årsdagen.

Trainor har altså vært sammen med ektemannen Daryl Sabara i syv år, og fra før har de sønnen Riley på to år sammen.

I 2017 overrasket Sabara den daværende kjæresten med et frieri på 24-årsdagen.

– Jeg har aldri vært så lykkelig. Takk Daryl, familie og venner for at dere får meg til å føle meg som en ekte prinsesse, skrev Trainor på Instagram da.

Artisten er nok mest kjent for superhiten «All About That Bass». I 2016 ble hun hedret med en Grammy-pris for årets beste nye artist.

Ektemannen Daryl Sabara er skuespiller, og kjent fra «Spy Kids»-filmene.

