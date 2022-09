PAR: Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett, her fotografert da de ankom regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag 16. juni i år.

Durek til TV 2: Sier han stoler på kongen

Durek Verrett (47) og prinsesse Märtha Louise (50) har stilt opp i intervju med TV 2.

Der sier Durek at han stoler på kong Harald og «vil snakke med ham om ting».

– Han er klok og har så mye kunnskap. Han er så vennlig og medfølende. Han forstår alt, og vi snakker sammen. Vi lytter til hverandre, sier Durek om sin kommende svigerfar i et intervju med TV 2 fredag kveld.

Prinsesse Märtha forklarer at familien mottok nyheten om forlovelsen i sommer med glede.

– Jeg tror de er lykkelige når jeg er lykkelige, sier prinsesse Märtha om foreldrene.

– Sånn vi gjør det

– Når faren min sier at vi skal snakke om dette, betyr det ikke at han skal være streng, men at det skal være en diskusjon. For det er sånn vi gjør det i vår familie, sier prinsessen.

Hun forsikrer for øvrig at hun ikke var nervøs da hun skulle fortelle familien sin om forlovelsesplanene.

– Kulturkollisjon

Det vakte oppsikt da kongen tidligere i uken valgte å kommentere Durek og kontroversene rundt ham:

– Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie. Så det kommer til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kong Harald til NRK.

Durek og kong Harald har imidlertid ikke snakket sammen siden kongen og dronningen møtte pressen på fylkestur i Møre og Romsdal tidligere i uken – og uttalte at han mener «det er kulturkollisjon vi merker nå».

– Han har sin måte

Durek tar uansett kongens uttalelser med tilsynelatende ro.

– Jeg stoler på hva han sier, og vi skal snakke sammen. Han har sin måte å se ting på, og jeg har min. Jeg selger ikke mine produkter med hennes navn på, sier Durek om diskusjonen rundt kommersiell kobling til kongelige titler.

Sjamanen sier også at han hadde «enorm suksess» allerede før prinsessen kom inn i livet hans.

Prinsesse Märtha og Durek forlovet seg 7. juni i år. Noen bryllupsdato er ikke satt. Han har den siste tiden oppholdt seg i Norge.

Märtha sier i det nye TV-intervjuet a hun mener foreldrene har vært veldig sjenerøse og åpne, og at de har omfavnet hennes nye kjærlighetsforhold.

VG har tidligere i uken forsøkt å få kommentarer fra Märtha og Durek, uten hell.

– Ingen kommentarer, svarte prinsessens sekretær, Carina Scheele Carlsen, i en SMS til VG tirsdag.

Da Märtha og Durek offentliggjorde forlovelsen, skrev de i en felles uttalelse:

«Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn.»

