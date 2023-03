I SORG: Komiker Jon Niklas Rønning er i sorg etter dødsfallet til kollega Helge Lyngstad. Her står de foran et bilde av komiker Trond Kirkvaag.

Humorregissør Helge Lyngstad er død: − Ufattelig trist

De fleste TV-seere ante ikke hvem han var, men for norske komikere var Helge Lyngstad en bauta. – Nå som han er borte, er det som en vegg har falt ut, sier Jon Niklas Rønning.

Lyngstad døde natt til fredag opplyser underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen til VG. Han ble 66 år gammel.

Helge Lyngstad sto bak flere av NRKs største humor-suksesser.

På 80- og 90-tallet regisserte han TV-serien «KLM». Han var også involvert i flere av Otto Jespersens og Trond Kirkvaags humorprogrammer og vant Amanda-pris for beste underholdningsproduksjon i 1989.

Helge Lyngstad var også mannen som regisserte TV-programmet «Bye og Rønning» med komikerne Jon Niklas Rønning og Anders Bye.

– Jeg husker at Dan Børge Akerø spurte om vi ville jobbe med Norges beste regissør – og det ville vi så klart. Samarbeidet med Helge var magisk. Han løftet oss til nye høyder. Helge var noe så sjeldent som en perfekt humorregissør. At han nå er borte er ufattelig trist, sier Rønning til VG.

TRIO: – Han var Bye & Rønnings tredje medlem, sier Jon Niklas Rønning (i midten) om nå avdøde Helge Lyngstad. Komiker Anders Bye til venstre.

Han forteller at han traff Lyngstad for en uke siden. Det var et vemodig møte, sier Rønning.

– Han hadde vært syk en tid, og vi visste at vi kanskje ikke skulle treffes igjen. Men Helge var varm, fin og lun som vanlig.

Rønning mener norske komikere har enormt mye å takke Helge Lyngstad for.

– Han gjorde oss morsommere. Helge hadde en unik teft for de beste tagningene og et infamt blikk som løftet alle rundt ham. Han var Bye & Rønnings tredje medlem. Nå som han er borte, er det som en vegg har falt ut av Humor-Norge, sier Rønning.

SAVN: Helge Lyngstads kolleger i NRK, Guri Skavlan og Charlo Halvorsen, sier mange var glade i ham. Her er de på en teaterpremiere i 2012.

– En bauta

– Det er virkelig en av bautaene i norsk TV-humor som har gått bort, sier underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen til VG.

– Helge er en som har satt spor etter seg, sier han.

Halvorsen beskriver kollegaen sin som en som har formet norsk TV i flere tiår. Halvorsen forteller at Lyngstad var en av de første han selv traff da han begynte hos TV-kanalen på 80-tallet.

– Han er kanskje ikke allment kjent blant befolkningen, men for norske komikere er han en av dem som virkelig har drevet norsk TV-humor fremover.

– Jeg jobbet selv mye med ham da Otto Jespersen laget OJ-seriene. Da var han virkelig til stede og premissgivende.

Halvorsen forteller at Helge blant annet var medvirkende til at ble samarbeid mellom Otto Jespersen og Trond Kirkvaag – noe som for TV-seerne resulterte i serien «Trotto Libre».

– Han har jobbet med stort og smått av det du har sett på TV. Og med flere av de store profilene i NRK, sier han, og trekker blant annet fram Øystein Bache, Rune Gokstad og Robert Stoltenberg som eksempler.

– Veldig elsket

– Han var en levende legende, og han forblir en legende til evig tid når det kommer til norsk fjernsynshistorie. Jeg vil påstå at så å si alt som vi har ledd av i tre tiår, har Helge laget, sier kollega og venn Guri Skavlan.

Hun ble kjent med Helge i 1991 forteller hun. De jobbet tett sammen på en lang rekke NRK-produksjoner.

– Hvordan var han som kollega?

– Jeg vil veldig gjerne sitere NRK-kollega Ingvild Bryn om Helge: «Han var rett og slett en kul fyr, briljant. Han tok aldri av, tross suksess i alt han gjorde. Han hadde beina på jorden. Det var null stress.» Det er så dekkende det hun sier, forteller Skavlan til VG.

Selv beskriver hun ham som stillferdig og tilstedeværende på samme tid.

– Han var en lugn fyr. Han snakket ikke med utropstegn. Men du hørte ordene hans. Han hadde en innebygget autoritet. Også var han veldig elsket. Alle som kom hans vei ble forferdelig glade i ham, sier Skavlan.

