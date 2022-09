FORLOVET: Tidligere i år ble det kjent at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har forlovet seg.

Durek Verrett svarer: − Ville vært død nå uten hjelp fra skolemedisin

Durek Verrett sier han aldri har motsatt seg skolemedisin, og beskylder pressen for å ha bidratt til forvirring.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere onsdag ble det kjent at Epilepsiforbundet avsluttet samarbeidet med Märtha Louise i 2020 på grunn av uroen rundt Märtha Louise og Durek Verrett.

– Generelt på spørsmål om alternativ medisin, er vår klare oppfordring å forholde seg til skolemedisin, sa Epilepsiforbundets leder Bente Nordahl Langsø.

Bakgrunnen var flere av Durek Verretts uttalelser, som Epilepsiforbundet sier er mot organisasjonens etikk.

Durek Verrett har i en e-post til VG kommentert saken, og at flere organisasjoner vurderer å gjøre det samme som Epilepsiforbundet. I svaret gjør han det klart at han aldri har avvist skolemedisin.

– Allerede i vårt intervju med Fredrik Skavlan i 2019 diskuterte Märtha Louise og jeg viktigheten av skolemedisin i tillegg til viktigheten av alternativ medisin, skriver Verrett.

– Jeg ville vært dum om jeg avviste skolemedisin, jeg har jo selv blitt reddet av det, skriver Verrett.

Han sikter til sin egen historie om at han gikk til dialyse i åtte år før han fikk transplantert en frisk nyre.

– Jeg ville vært død nå uten hjelp fra skolemedisin. Så, selvsagt er jeg helt for skolemedisin, skriver Verrett som sier han fortsatt tar medisin når han trenger det, og har kontakt med legen sin.

Verrett hevder at det i USA er tettere kontakt mellom alternativ medisin og skolemedisin enn hva han har opplevd at det er i Norge.

– Healere, akupunktører og sjamaner jobber side om side med medisinsk personale på mange sykehus, og finner felles forståelse hvor alle kan gjøre nytte av hverandres kunnskap og praksis, til beste for pasientene.

Han sier pressen har vridd og vendt på hva han sier i så sterk grad at hva han egentlig mener ikke lenger går an å kjenne igjen.

Det har blitt mye omtalt at Durek Verrett forlot sykehuset da han hadde corona, og at han valgte å «heale» seg selv med en medaljong.

Dette kommenterer Verrett også i svaret til VG.

– Jeg forstår det kan være forvirrende at jeg forlot sykehuset under covid, men jeg er fortsatt for skolemedisin.

Han understreker at dersom han hadde vært i Norge, som han mener har et av verdens beste helsevesen, så ville han ha hatt tiltro til alt legene hadde fortalt ham.

– Derfor, dette dreier seg om en kulturkrasj, hvor dere leser alt jeg sier med norske briller, men jeg snakker om hvordan det er i USA. Det er to forskjellige ting, derfor har det vært misforståelser.

Han sier han setter spørsmålstegn ved at hva han mener får noe å si for Epilepsiforeningens samarbeid med Märtha Louise.

– Har de spurt henne hva hun står for? Eller tar de det for gitt hva hun mener uten å spørre henne?

Flere andre forbund vurderer også samarbeidet med Märtha Louise.

– Jeg setter også spørsmålstegn ved at de vurderer en reaksjon overfor Märtha for noe jeg har sagt. Er vi ikke to forskjellige mennesker som står for forskjellige ting i livet, men som har valgt å være sammen? Hun er en sterk, uavhengig kvinne som har sine egne meninger og holdninger.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Märtha Louise om at flere organisasjoner vurderer å gjøre det samme som Epilepsiforbundet. Hennes manager Carina Carlsen skriver torsdag formiddag følgende i en SMS til VG:

– Ingen kommentar fra prinsessen i dag.