KNEKT: Ine Jansen spiller rollen som «Anki» i serien. Henrik Mestad vil også være å se, da i rollen som «Mad Dog».

Dukker opp i ny gamblingserie: − Mørkt og spennende

Guttegjengen som står bak suksesserien «Hvite gutter», tar TV-seerne inn i verdenen av illegal gambling og undergrunnskasinoer til høsten.

Vennegjengen Eirik Hvattum Bjørnstad, Torjus Tveiten, Johannes Roaldsen Fürst og Jørgen Evensen er til høsten aktuelle med serien «Knekt» – en serie om gamblingmiljøet.

– Det er en utbredt gamblingkultur i Norge. Den blir bare ikke snakket så mye om, sier serieskaper Hvattum Bjørnstad i en pressemelding fra HBO Max.

Serien handler om tre kompiser som føler at de ikke har fått det til i livet. Da gutta oppdager en illegal pokerklubb og innser at her er det raske penger å tjene, snus alt på hodet.

Serien består av åtte episoder og har premiere fredag 15. september på HBO Max, TVNorge og Discovery+.

Se traileren her:

Johannes Roaldsen Fürst (31) spiller karakteren «Jeppe», og har også vært en av skaperne av serien.

– Før syntes jeg poker og gambling var kjedelig. Guttetur til Vegas virket som mitt livs største mareritt. Men nå ser jeg appellen. Det er jo et vilt adrenalinrush i å dra hjem en svær pott, sier Fürst.

Videre forteller han at TV-seerne kan forvente seg mye gøy i «Knekt», men også alvor – da kanskje mer enn det man har fått se i «Hvite gutter».

– Vi har prøvd å lage noe vi synes er bra og morsomt, mørkt og spennende.

UGJENKJENNELIG: Serien er skapt av Eirik Hvattum Bjørnstad (manus og regi) og Johannes Roaldsen Fürst (manus og hovedrolle), i samarbeid med Torjus Tveiten og Jørgen Evensen Pedersen, regissører Julian Hagemann og Caroline Johansen.

Mikkel Bratt Silset, kjent som «Røyketissen» i serien «Basic Bitch», Deniz Kaya og Nokokure Dahl, er også blant hovedrolleinnehaverne. Ine Jansen og Henrik Mestad dukker også opp i serien.

Suksesserien «Hvite gutter» sendte i fjor sin syvende og siste sesong.

– Hvite gutter har vært en knallsuksess på Discovery+, og det er ingen tvil om at gjengen bak var klar for større oppgaver. Med Knekt har de lykkes med å kombinere fantastisk humoristisk timing med mørk og actionfylt historiefortelling. Vi gleder oss veldig til å slippe serien for publikum, sier programdirektør Magnus Vatn i Warner Bros. Discovery.