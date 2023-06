Travis Scott kan bli straffeforfulgt for Astroworld-tragedien

En storjury i Texas møtes torsdag for å avgjøre om de vil straffeforfølge rapperen for skandalekonserten som kostet ti liv.

Tusenvis ble skadet og ti personer mistet livet da folkemengden presset seg mot scenen under Astroworld-festivalen i 2021.

Festivalen ble arrangert av rapperen Travis Scott (32) og holdt i hans hjemby Houston i delstaten Texas. I 2018 ga han ut et album med samme navn.







Det ble levert flere søksmål rettet mot Travis Scott, arrangør Live Nation og promotør Scoremore som følge av tragedien.

Scotts advokat Kent Schaffer sier til Reuters at det er uklart hvorvidt storjuryen vil levere en avgjørelse torsdag.

Etterforskningen er rettet mot Scott, og flere andre involvert i planleggingen av arrangementet i 2021.

– Ingenting som Travis gjorde eller ikke gjorde passer i straffeloven til Texas, sier Schaffer.

Storjuryen vil bli presentert med bevis fra påtalemyndigheten, og skal avgjøre om det er grunnlag for å støtte opp om siktelser.

Det betyr ikke nødvendigvis at noen kommer til å bli siktet, skriver Reuters.

Minst 4900 fans ble skadet, ifølge advokatene som representerer ofre som har lansert søksmål mot Scott, Live Nation og andre bak arrangementet.

Reuters skriver at det kom så mange søksmål at Texas har besluttet å samle dem i rettssystemet.

Familien til en av de som døde kom til enighet om en hemmelig erstatningssum fra Scott, Live Nation og andre i oktober 2022.

– Både kriminelt og sivilt ansvar er helt kritisk for å forsikre at de som var ansvarlig for tapet av uskyldige liv forstår den permanente ødeleggelsen de har forårsaket for disse familiene, sier advokat Robert Hilliard.

Hilliard representerer familie til en tiårig som mistet livet. Deres søksmål er fortsatt til behandling, skriver Reuters.

Scott har to barn med Kylie Jenner (25).