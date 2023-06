Brudd for «Love Island»-paret

Det er slutt mellom «Love Island»-vinnerne Ekin-Su Cülcüloğlu (28) og Davide Sanclimenti (28).

De to sto igjen som vinnere i den britiske utgaven av dating-programmet «Love Island» i fjor, og stakk av med 50.000 pund etter å ha blitt stemt frem av publikum.

– Jeg er takknemlig for minnene og mulighetene vi delte sammen, og jeg ønsker henne alt det beste, skriver Sanclimenti i et innlegg på sin Instagram-story, elleve måneder etter at de ble et par.

– Jeg håper alle kan respektere denne avgjørelsen i denne vanskelige tiden, jeg vil fortsette å støtte Ekin på alle mulige måter.

Begge kom inn som såkalte «bombshells», eller utfordrere, tidlig i sesongen og var for seerne kjent for sitt dramafylte, men lidenskapelige forhold.

Paret slo Gemma Owen og Luca Bish i finalen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post