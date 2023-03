TRIO: Lars Berteig Andersen, Durek Verrett og Bjørn Alexander.

Durek Verrett har startet boyband

Med seg på laget har han også fått barnestjernen «Benny» fra «Olsenbanden jr.»

Sammen med skuespillerne Lars Berteig Andersen (34) og Bjørn Alexander (33) har altså Durek Verrett startet bandet «The Jacketeers».

Alexander har spilt i flere filmer internasjonalt, og har vært programleder for NRK Super. Andersen er for mange kjent som «Benny» fra «Olsenbanden jr.»

I en pressemelding står det at bandet ble til i en klesbutikk i Beverly Hills, der bandmedlemmene skulle kjøpe antrekk til en stor fest.

– Vi var på et kjøpesenter for å finne et antrekk til en Oscar-fest. Alle tre av oss prøvde den samme grelle, blomstrete dressjakken, som tilfeldigvis var på tilbud. Vi bestemte oss raskt for å kjøre lik stil med jakke, skjorte, bukse og sko, forteller Verret.

På vei mot kassa skal de tre ha blitt stoppet og komplimentert av en av de ansatte. Der skal Verrett på spøk ha uttalt at de het «The Jacketeers».

På starten av året i år bestemte trioen seg for å sette inn støtet, og få laget en partylåt. Nå har de gitt ut «Afterski i Queill».

– Vi syns låten er gøy, og håper resten av det norske folk vil bli med oss i å danse på bordet, slippe alle hemninger, synge med og bare ha det gøy, sier Alexander.

