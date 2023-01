Stig-André Berge (39): − Jeg fikk en identitetskrise

Dramatiske livshendelser har gjort at den tidligere bryteren Stig-André Berge har lært seg én spesiell metode for ikke å bukke under.

– Jeg er ganske ferdig med å snakke om det som hendte pappa. Men jeg kan bekrefte at vi gleder oss veldig til at han er ferdig sonet om noen måneder.