OMSTRIDT: Kanye West, eller Ye, som han nå kaller seg.

Flere sosiale medier tar affære etter Kanye-uttalelser

Både Instagram og Twitter har satt begrensninger for rapperen Kanye West sine kontoer, etter flere kontroversielle uttalelser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kanye West har skapt en rekke overskrifter de siste dagene, i form av utbrudd mot ekskona Kim Kardashian (41), «White Lives Matter»-bråk og det som tolkes som antisemittiske utsagn.

Søndag kveld opplyser Twitter til BuzzFeed at de har låst kontoen til West, etter at han la ut en Twitter-melding som kunne tolkes som jødehat.

Meldingen ble liggende på Twitter en stund, før den ble slettet og erstattet med en melding om at Tweeten brøt med plattformens regelverk.

– Denne kontoen har blitt låst som følge av et brudd på Twitter's retningslinjer, sier en talsperson fra Twitter til BuzzFeed.

Meta, som eier Instagram, sa i en uttalelse til CNN natt til søndag norsk tid at de har satt begrensninger for Kanyes konto og samtidig slettet noen av hans innlegg.

– Vi kan innføre restriksjoner overfor kontoer som gjentatte ganger bryter mot våre regler. For eksempel kan vi midlertidig hindre dem fra å publisere nye innlegg, kommentere eller sende direktemeldinger, opplyser en talsperson for Meta til avisen.

Elon Musk er fornøyd

Kanye, som de siste døgnene nærmest har bombardert Instagram med poster, er opprørt. Det var etter dette at han for første gang på nesten to år vendte tilbake til Twitter.

45-åringen, som nå kaller seg Ye, har lagt ut et udatert bilde der man kan se ham og Meta-sjef Mark Zucherberg (38) sammen med noen andre menn.

«Se på dette, Mark. Hvordan kan du kaste meg ut av Instagram?», skriver Kanye.

Han har også lagt ut et bilde, som viser en caps med «2024»:

En som har sansen for at Kanye nå er tilbake på Twitter, er Tesla-gründer Elon Musk (51).

Musk trakk seg tidligere i år fra det planlagte Twitter-oppkjøpet, men har nå ombestemt seg. E24 meldte denne uken at Musk seg nå har sagt seg interessert i å kjøpe Twitter for den opprinnelig avtalte summen, om lag 460 milliarder norske kroner.

«Velkommen tilbake til Twitter, min venn», skrev Musk i en kommentar til Kanye – som har retvitret meldingen:

Kanyes Instagram-konto er fortsatt åpen for hans 18 millioner følgere. Det samme er Twitter-kontoen, hvor han har over 31 millioner følgere. Hvor lenge han selv er utestengt, er uvisst.

Også i mars ble Kanye utestengt fra Instagram, da i ett døgn, for brudd på retningslinjene plattformen har knyttet til hatprat, mobbing og trakassering.