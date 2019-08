VEKKER OPPSIKT: Feriebildene som Kylie Jenner har lagt ut på sosiale medier, vekker både interesse og oppsikt over store deler av verden. Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.COM / AFF

Insta-ekspert Kylie viser frem datteren i sosiale medier

Kardashian-familien har en egen evne til å vekke oppmerksomhet. Gjerne gjennom sosiale medier. Som dette bildet av Kylie Jenner (22) og den 18 måneder gamle datteren Stormi Webster.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Storesøster Khloé Kardashian var tidlig ute med å kommentere bildet.

– Oh my cutenesses, skrev hun i kommentarfeltet – og man trenger ikke akkurat være veldig stødig i engelsk for å skjønne hva hun mente.

– Denne mor-datter duoen kan rett og slett ikke bli søtere, konkluderer People som var tidlig ute med å omtale denne saken.

Men People var så langt ifra alene om å omtale feriebildene. Elle, Enews og engelske aviser som Mirror har også viet «spalteplass» til den 22 år gamle TV-stjernen.

les også Kylie Jenner med innrømmelse om milliardformuen

Dermed ser det ut til at den unge milliardærens markedsstrategi fortsatt fungerer godt.

Ifølge analyseselskapet Hopper HQ kan 22-åringen få opp til én million dollar for reklame per Instagram-bilde. Hopper HQ har laget en liste over hvilke kjendiser som drar inn mest penger gjennom Instagram.

– Jeg er ikke overrasket over at Kylie Jenner topper årets liste. Når det kommer til markedsføring på sosiale medier, er hun utrolig dyktig, uttalte Mike Brendar, som var med å grunnlegge Hopper HQ da listen ble offentliggjort i fjor sommer.

les også Forbes: Disse kjendisene har tjent mest det siste året

Kylie, kjæresten hennes Travis Scott og datteren Stormi Webster er nå på ferie i en stor yacht langs den italienske kystlinjen.

Stjernen fra «Keeping Up With the Kardashians» har benyttet anledningen til å holde sine 143,6 millioner følgere godt oppdatert på feriens høydepunkter.

Blant annet publiserte hun denne billedserien på 22-års dagen sin søndag.

For øvrig er det ikke mer enn et par måneder siden milliardæren Jenner fikk ekstra oppmerksomhet – av den litt mer pinlige sorten. I forbindelse med den store Met-gallaen redigerte hun inn en smalere midje på et bilde tatt av billedbyrået Getty Images / AFP på den røde løperen.

Publisert: 14.08.19 kl. 01:17