PÅ KRIGSSTIEN: Jasdeep Singh og Frank Tore Aniksdal ble ikke akkurat bestevenner på «Torpet». Nå tar Jasdeep et skikkelig oppgjør med sin meddeltager. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Nesten-vold og full krangel blant tidligere «Farmen»-stjerner: – TV 2 ringte meg og beklaget

Innspillingen av «Farmens» sidekonkurranse «Torpet» kunne endt i slåsskamp og katastrofe. – Det er mulig vi burde tatt denne samtalen tidligere, innrømmer kanalen.

Søndag ble det klart at den tidligere «Farmen»-profilen Jasdeep Singh (37) trakk seg fra «Farmens» sidekonkurranse «Torpet». Det gjorde han ifølge seg selv etter å ha blitt utsatt for et psykisk spill av sin meddeltager Frank Tore Aniksdal (49).

– Hva skal jeg si. Jeg slet med pusten, mens han fortsatte med sin psykiske terror. Det var ikke innenfor. Og når han har vært drittsekk hele uka, så begynte det virkelig å gå på tålmodigheten min. Da tenkte jeg at det bare var å gå ut derfra, sier Singh til VG.

– Følte meg ganske redd

TV-seerne har hele denne uka kunnet se at Aniksdal gjentatte ganger har slengt med leppa for å psyke ut sin konkurrent på den lille gården. Prikken over i-en var, ifølge Jasdeep, da han tok med seg katten inn i huset, selv om han visste at Jasdeep var allergisk mot katter.

– Den første uken likte han ikke den katten. Han visste at jeg er allergisk, og plutselig én dag skulle han ha den med inn i huset. Jeg begynte å slite veldig og gispet etter pusten, forteller den frustrerte «Torpet»-deltageren.

Uvennskapet ser på TV ut til å oppstå i det Leif Haugo Stavenjord (53) ankommer «Torpet», og straks finner tonen med Aniksdal. Den nyankomne må ut i kamp med en av de etablerte, og de etablerte må selv velge hvem som skal ut i duell. Når Singh nekter, går Aniksdal til verbalt angrep.

Midt imellom de to kamphanene sto Eunike Hoksrød (41). Til VG legger hun ikke skjul på at det var stygge scener som utspilte seg på gården – ifølge henne mye styggere enn enn hva som kommer fram på TV.

– På et tidspunkt følte jeg meg ganske redd. Jeg bodde langt inni skogen med to store mannfolk, der én truer med å banke den andre. Jasdeep mente at Frank hadde gått til fysisk angrep på ham. Og at det da var rom for å være fysisk tilbake. Jeg følte meg veldig, veldig liten inne i den skogen der.

SNUDDE RYGGEN TIL: På TV sa Frank Tore Aniksdal at han ble kvalm av å se på Jasdeep. Så snudde han seg og satte seg med ryggen til. Foto: TV 2

Fryktet slåssing

– Var du virkelig redd for at de skulle fly på hverandre?

– Ja. Derfor snakket jeg med produksjonen og sa at de måtte gjøre noe. De gikk opp i ansiktet på hverandre, det var trusler – og det var ikke noe hyggelig.

– Hvor nære var det å ende i slåssing, mener du?

– Den ene kvelden var Jasdeep helt oppe i ansiktet til Frank med pekefingeren og skrek til ham. Frank tror jeg ville sittet helt rolig uansett, men jeg var redd for at det skulle klikke for Jasdeep, og at han rett og slett skulle slå ham rett ned. Og hva skulle jeg gjort da? Bare løpt? spør hun.

– Kunne endt i vold

– Var du nær ved å slå ned Frank, Jasdeep?

– Ja, det kunne endt i vold om det hadde pågått lenger. Det kunne ha skjedd om jeg hadde vært der et par dager til, maks. Men da hadde han vunnet, for da hadde jo han fått «rett».

VG har gjentatte ganger, via flere telefonnumre registrert på ham, forsøkt å nå Frank Tore Aniksdal for en kommentar til denne saken, uten å lykkes. Han er også forelagt beskyldningene som rettes mot ham på Facebook. Samboeren hans svarer på e-post at Frank ikke vil kommentere saken.

VG omtalte fredag deler av «Torpet»-krangelen, og da sa Aniksdal, via presseansvarlig for «Farmen», Alex Iversen, at han ikke ønsker å gi noen kommentar.

VG har vært i kontakt med Leif Haugo Stavenjord, som var en stor del av dramaet før han viet plassen sin til Frank og reiste hjem. Han bekrefter blant annet at de to plaget Jasdeep på nattestid.

– Det var skikkelig drøyt. Men TV 2 har klipt bort det drøyeste. Jeg tror ikke de har turt å ha det med i programmet, sier han.

– Produksjonen forsto ikke alvoret

Ifølge Jasdeep pågikk den psykiske terroren lenge etter at kamerafolkene var reist om kvelden. Og én dag fikk han nok – etter å ha sagt ifra til produksjonen flere ganger uten å få særlig gehør, ifølge ham selv.

– Jeg tror ikke produksjonen forsto alvoret i dette før det var for sent. Sånn sett synes jeg de opptrådte litt arrogant. Jeg prøvde å forklare at det var i ferd med å bli fysisk etter dette med katten, men «Nei, sånn var det ikke» fikk jeg beskjed om. «Hva mener du?» spurte jeg. Vi har jo skrevet kontrakt på at vi ikke skal gå fysisk til angrep på noen.

SMILTE OG LO: Da VG møtte de tre deltagerne som startet på «Torpet» var det god stemning. Det ble fort snudd til uhygge. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Han forlot gården uten å si adjø til de gjenværende deltagerne. Han etterlot seg isteden et brev.

– Hva skrev du i brevet?

– Det husker jeg ikke. For jeg ble litt provosert av produsenten, som ikke så alvoret i dette. Da gikk jeg bare videre.

– Og det sa du til ham direkte?

– Ja. Og jeg tenkte «Er TV-tingene så jævla viktig»? Skulle det liksom gå på bekostning av folkene der? Frank pushet meg nesten til vold, men det er viktig for meg å påpeke at da det var i ferd med å skje, så valgte jeg heller å reise derfra. Eunike ble redd, og det forstår jeg. Jeg hadde ikke gjort noe, men hva skulle hun gjøre om det ble bråk? Så forklar Frank da!

TV 2: – Lei oss

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, legger ikke skjul på at det var svært utrivelig stemning på «Torpet» i dagene før Jasdeep reiste hjem.

– Vi opplevde ikke situasjonen så alvorlig der og da, men vi har i ettertid forstått at dette var tyngre for Jasdeep enn vi klarte å se. Han er en raus og vennlig fyr vi var veldig glade for å ha med på «Torpet», og vi er lei oss for at han opplevde det på denne måten, sier han.

Iversen forteller at da produsenten forsto alvoret i situasjonen, reiste han til opptaksstedet og forsøkte snakke med dem om situasjonen som var oppstått.

TRYKKET STEMNING: Jasdeep Singh, Eunike Hoksrød og Leif Haugo Stavenjord er alle enige i at det var svært dårlig stemning under «Torpet»-innspillingen. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Dette var da kommet så langt at Jasdeep selv valgte å forlate produksjonen. Det var et valg vi hadde stor forståelse for. Det er mulig vi burde tatt denne samtalen tidligere, men stemningen mellom dem var blitt så dårlig at det er vanskelig å se at utfallet hadde blitt annerledes.

– TV 2 sa det var utrolig uheldig

Eunike mener det var lite hun kunne gjøre med dramaet som oppsto, sett bort fra å megle så godt hun kunne.

– Jeg er ikke utdannet parterapeut og skjønner ikke hvordan jeg skulle ha fikset det! De er to voksne mannfolk og vi er innestengt i en hytte i skogen. Så jeg måtte melde helt pass.

I ettertid har TV 2 beklaget seg, mener 37 år gamle Jasdeep, som er født i Norge, men som har indiskfødte foreldre.

– TV 2 har vært snille. De ringte meg og beklaget hele greia. De sa det var utrolig uheldig, og at kanalen skulle blitt dratt inn i dette tidligere, sier han.

Han mener det var flere ting som spilte inn og som gjorde stemningen så sur som den ble.

– Når du har Frank, Leif og Eunike, som egentlig ikke er på din side, da er man alene mot tre stykker. Om man skal kalle det rasisme eller mobbing, jeg vet ikke. Men jeg gidder ikke være i en situasjon der noen prøver å mobbe meg. Dette skulle være feelgood, så hvorfor skal man oppføre seg sånn mot hverandre?

Slår tilbake

Eunike er helt uenig.

– Det handler ikke om rasisme i det hele tatt, Frank irriterte seg over at Jasdeep var lat, og det var han, sier «Torpet»-deltageren, som samtidig mener at Jasdeep ikke var så uskyldig som det fremstår på TV.

– Han kommer heldig ut av dette. Jeg synes han tar på seg en offerrolle som kanskje er litt ufortjent. Han er ganske truende mot Frank ved flere anledninger han og, men det ser ikke ut til at det kommer på TV.

Leif Haugo Stavenjord slår tilbake mot påstandene om at uroen blant annet handlet om rasisme og fremmedfrykt.

– Nei, det er jeg ikke enig i. Jasdeep er veldig kul, og det sa jeg til ham. Vi ville bare gjøre det så surt inne på «Torpet» at han ville reise hjem frivillig. Men at det var rasisme? Nei. Frank er heller ingen rasist, han bare vil lage TV og ferdig med det, mener han.

– Helt absurd

I TV 2 er heller ikke inntrykket at dette handlet om rasisme.

– «Torpet» er i likhet med Farmen et spill, og det er ikke helt uvanlig at flere går sammen om å få ut en person. Vi opplevde dette som taktisk spill, men vi kjenner oss ikke igjen i at dette var rasistisk, mener presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen.

Jasdeep sier han ennå ikke helt har kommet over det som skjedde under «Torpet»-innspillingen.

– Når jeg ser på programmet nå tenker jeg «Shit, gadd jeg å være med på det her»? Jeg trodde det skulle være et jovialt program. Vi lever ikke på 1970-tallet, vi lever i 2019. Det blir helt absurd, sier Jasdeep, som reiste til Cuba og var borte i én måned for å koble helt ut etter «Torpet».

Publisert: 13.10.19 kl. 23:16







