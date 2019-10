SA KLART IFRA: Leif Haugo Stavenjord ga Vivian en skikkelig skyllebøtte i søndagens «Farmen», før han sa farvel. Litt senere kom han tuslende tilbake. Foto: TV 2

Rasende «Farmen»-Leif rømte TV-innspillingen: – Gaute ba på sine knær om at jeg skulle komme tilbake

«Nå får du være litt forsiktig med hva du sier», sa Leif Haugo Stavenjord til Vivian Kvarven rett før han skulle velge andrekjempe. Så tok han bagen sin og stakk fra stedet. – Jeg tente på alle plugger, sier «Farmen»-deltageren.

Nå nettopp







Søndagens «Farmen ble av det svært dramatiske slaget. Leif Haugo Stavenjord (53) ble nemlig onsdag valgt til førstekjempe av storbonden Mathias Scott Pascual (27), noe som igjen førte til at han valgte å sabotere ukesoppdraget, og senere helte terpentin på kornet deltagerne jobbet med. Det førte til voldsomme reaksjoner fra flere på gården.

Under andrekjempevalget søndag nådde dramatikken et absolutt klimaks.

«Det er greit å sabotere et ukesoppdrag. Men å prøve å forgifte oss og ødelegge maten vår...», sa Vivian Kvarven (47) rett før Leif skulle velge andrekjempe.

«Nå får du være litt forsiktig med hva du sier», kontret Leif, før han rasende tok tak i bagen sin og reiste seg opp.

«Jeg har gitt beskjed lenge før. Her har det ikke vært snakk om at noen skal forgiftes. Da er vi ferdig, det blir ingen tvekamp med meg», freste han, før han tuslet vekk fra de andre og opp mot hovedgården.

Senere påpekte programleder Gaute Grøtta Grav (40) at «Farmen»-deltageren ikke helte terpentin på kornet med det formål å skade noen eller å gjøre dem syke.

Tapte tvekampen

Etter hva VG får opplyst var Stavenjord borte i mellom 15 og 20 minutter før han kom tuslende tilbake og valgte Leif Kristian Tindeland (27) til andrekjempe. Tvekampen, i saging, vant til slutt Tindeland, slik at sidekonkurransen «Torpet» nå venter for den utskjelte «Farmen»-deltageren.

– Vivian styrer showet. Hun begynte med den samme dritten som hun holder på med i media, sier Stavenjord til VG.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da hun sa det hun gjorde før andrekjempevalget?

– Jeg tente på alle plugger, og det er bare flaks at jeg ikke gikk videre opp på gården mot E18 og reiste hjem. Gaute og andre i produksjonen ba på sine knær om at jeg skulle komme tilbake, forteller han.

TAKK OG FARVEL: «Det blir ingen tvekamp med meg», sa Leif, og forlot de andre deltagerne. Foto: TV 2

– Så produksjonen måtte dra deg tilbake?

– Ja.

53-åringen legger ikke skjul på at han faktisk vurderte å rømme fra TV-produksjonen og droppe den kommende tvekampen.

– For å si det sånn: Det var ikke noe problem å finne E18 og deretter ta seg til et hotell. Eller finne på noe annet om du ville det der nede.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at produksjonen måtte trå til for at «Farmen»-deltageren skulle stille opp i kampen.

– Gaute og produsent hadde en samtale med Leif etter at han hadde forlatt andrekjempevalget. Etter den samtalen bestemte Leif seg for å komme tilbake og fortsette i spillet, sier Iversen til VG.

– Hvordan var avskjeden med de andre, Leif?

– For å si det sånn: Det bor mye stygt i mange folk. Og da snakker jeg ikke bare om Vivian.

Sett denne? VG gikk live fra finalefesten av «Farmen kjendis» i vinter:

– Det har vært to turbulente uker for deg. Er det noe du angrer på?

– Nei, for meg virker det som at folk melder seg på fordi de tror det er bonderomantikk, at alt skal være hyggelig og helt problemfritt. Med én gang det skjer noe blir det ramaskrik. Fortsetter det i den retningen, blir det ikke noe interessant å se på «Farmen» lenger, mener Leif, som synes «Farmen» burde gått hundre år tilbake i tid på flere måter enn de gjør.

– De burde utlevert tresko, ullsokker, strikkegensere og lange underbukser. Altså at klesveien også er hundre år gammel. Det er ikke noe problem å gå rundt ute på «Farmen» når du har klær til 20.000 kroner i bagen.

– Så hva tenker om at de andre deltagerne blir så provosert over oppførselen din?

– De skjønner jo ikke hva de har meldt seg på. Det var to ting vi ikke fikk gjøre: Vi fikk ikke utøve vold mot andre deltagere og ikke slå ihjel dyr for å få mat. Utover det kunne vi gjøre hva vi ville, så lenge de visste hva vi drev med.

KJERNEN: Denne flaska med terpentin har skapt store tumulter på «Farmen»-gården denne uka. Foto: Alex Iversen, TV 2

VG var på plass på finaleinnspillingen, som foregikk i dag, søndag 6. oktober, der samtlige deltagere var til stede. Også Vivian Kvarven.

– Hva tenkte du da Leif reiste seg opp og gikk fra andrekjempevalget?

– Jeg tenkte at han burde stått for sine handlinger, og at han burde tatt diskusjonen når han hadde gjort det han hadde gjort. Han burde reist seg opp og lagt seg paddeflat. Men han bare stormet avgårde. Han kunne vært mer ydmyk, sier hun til VG.

REAGERTE: Leif ble illsint da han i søndagens «Farmen» ble beskyldt for å ha forsøkt å forgifte de andre deltagerne. Foto: TV 2

Hun angrer ikke på at hun beskyldte «Farmen»-konkurrenten for å ville forgifte de andre deltagerne.

– Hvorfor skal vi gå rundt grøten? Det er det som er fakta. Fakta er at han hev gift i maten vi skulle spise. Fakta nummer to er at jeg og Agna prøvde å redde kornet. Vi tok på det, la det ut over bordet og så videre. Vi prøvde å kjenne om det hadde gått varme i det, for da trodde vi jo at det bare var dynket i vann.

Etter hvert skal produksjonen ha kommet til deltagerne for å opplyse om at kornet ikke måtte spises.

– Jeg husker ikke hvor lang tid det gikk til produksjonen sa ifra, men det gikk en god stund. Da fikk vi beskjed om at vi ikke skulle røre det eller spise det. Og så kom de tilbake og sa at vi måtte grave det ned, men det nektet vi å gjøre. Om det bare var snakk om vann kunne vi jo spise det.

les også «Farmen»-Leif om gift-beskyldningene: – Talentløst

Ifølge Vivian tok produksjonen til slutt ut litt av kornet for å teste det på et laboratorium.

– På dag to eller tre etterpå kom de tilbake og sa at kornet ikke var spiselig. Da ble det fjernet. Men vi visste jo før det at det kunne være terpentin på kornet, Jan Erik sa det jo umiddelbart etterpå. Han hadde jo gått til produksjonen og sagt det. Vi holdt på med kornet mens de snakket med produksjonen. Jeg sa i hvert fall til Leif at man ikke kan kalle en slik oppførsel «et spill». Det er ikke greit i det hele tatt.

Underveis i tumultene skal flere deltagere ha vært så opprørte at de krevde å få politiet inn på gården - noe TV-produksjonen nektet.

LEDET, MEN TAPTE: Leif Haugo Stavenjord er ute av «Farmen» etter å ha tapt tvekampen mot Leif Kristian Tindeland søndag. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Når det gjelder en eventuell anmeldelse nå i etterkant er det vanskelig å si. Det er noe vi må diskutere på mandag. Da dette skjedde var det noen som ville anmelde der og da, men det fikk vi ikke lov til. Noen sa at de ikke brydde seg og ikke ville anmelde. Jeg tropper i hvert fall ikke alene opp på lensmannskontoret og anmelder, forteller hun.

– Hvordan ville neste uke blitt om Leif hadde vunnet tvekampen og blitt værende på gården?

– Det ville blitt ganske pyton. Men nå skjedde heldigvis ikke det.

Tidligere denne uka beskyldte en anonym «Farmen»-deltager Stavenjord for drapsforsøk, men overfor Dagbladet trakk den samme anonyme deltageren tilbake dette sitatet dagen etter. Heller ikke Vivian mener at det er grunnlag for å gå så langt som til å kalle det et drapsforsøk.

les også Anklager «Farmen»-deltager for drapsforsøk: – En ond person

– Innerst inne tror jeg ikke at han ville drepe oss, da ville han sikkert gjort det på en helt annen måte. Men hvorfor forgifte mat om man ikke vil at mottaker skal bli syk? Han kunne ødelagt kornet på en helt annen måte enn å bruke terpentin. Men jeg vet at han ikke ville drepe oss.

– Er du åpen for å bli venn med Leif igjen og ta ham i hånda?

– Jeg kan godt ta ham i hånda, og bli ferdig med denne saken. Men jeg og Leif kommer nok aldri til å bli omgangsvenner. Vi er voksne mennesker, og må kunne klare å være i samme rom uten at det blir noe tull, sier «Farmen»-deltageren til VG.

Publisert: 06.10.19 kl. 22:01







Mer om