«Game of Thrones»-forfatter røper detaljer om de neste bøkene

Leserne vil bli bedre kjent med karakterer som aldri kom på TV-skjermen.

Forfatter George R.R. Martin tok til sin egen blogg for å skrive om den kontroversielle avslutningen av «Game of Thrones»-serien – samtidig som han deler detaljer om sine neste bøker.

– La oss si det sånn: Sist natt var en avslutning, men samtidig en begynnelse, skriver forfatteren på bloggen sin.

– Det har vært en vill tur – for å si det minst.

Natt til mandag ble den siste episoden av «Game of Thrones» sendt på HBO.

Røper detaljer

Den populære forfatteren røper at det vil komme to nye bøker i fremtiden. Han har foreløpig ikke kommet med en dato for bokutgivelsen av «Winds of Winter» og «A Dream of Spring», men forteller:

– Jeg skriver. Jeg har sagt for lenge siden at vinteren kommer. Og det er det, skriver han.

Forfatteren innrømmer at ting har tatt tid, men ønsker ikke å komme med tidspunkt på utgivelsen – for ikke å skuffe leserne. Martin røper imidlertid at leserne vil bli bedre kjent med karakterene som ikke har fått tid på TV-skjermen.

– Det har vært karakterer i bøkene som aldri kom på TV-skjermen. Det har vært karakterer som har dødd i TV-serien, men som fortsatt lever i bøkene, skriver han, og legger til:

– Og ja: Det vil komme enhjørninger. På en måte.

Han legger til at leserne vil få vite mer om hva som skjedde med karakterene Jeyne Poole, Lady Stoneheart og Arianne Martell. Han ramser opp flere karakterer i blogginnlegget.

Forsvarer regissørene

Den siste tiden har «Game of Thrones»-serien fått massiv kritikk etter den kontroversielle sesongen kom ut. Misnøyen med sesong 8 har vært så stor at over én million har krevd å få den endret.

I blogginnlegget forsvarer George Martin regissørene David Benioff (48) og D.B Weiss (48), som står bak «Game of Thrones»-serien. Han skiller mellom sitt eget arbeid og deres arbeid – noe som gir fansen mulighet til å søke sin egen tolkning basert på bøkene.

– Ikke glem at jeg jobber på en helt annen plattform enn David og Dan. De hadde kun seks timer til den siste sesongen, skriver han.

Martin forteller at han forventer de siste to bøkene vil fylle 3000 sider med manuskripter.

– Hvis det er behov for flere sider, kapitler og scener, så legger jeg det til.

Forfatteren har fått flere spørsmål om bøkene vil ende på samme måte som TV-serien.

– Vel. Ja. Og nei. Og ja. Og nei, skriver han.

