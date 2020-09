INFLUENCER: Lene Orvik har vært blant Norges mest kjente bloggere i ti år. Foto: PRIVAT

Lene Orvik slutter å blogge

Toppbloggeren (33) forlater plattformen etter ti år.

Det vil si – hun har ikke formelt kunngjort for omverdenen at bloggen er historie.

11. juni skrev Orvik at tanken var å bli litt flinkere til å oppdatere, men etter et innlegg 14. juni, har det ikke kommet noe nytt innlegg.

Influenceren forteller nå til VG at hun har gitt seg.

– Jeg liker ikke å gjøre ting halvhjertet, og bloggen ble halvhjertet på slutten. Derfor har jeg valgt å slutte å blogge, sier hun.

Over ti år har gått siden hun begynte å blogge. Nå har imidlertid andre plattformer blitt mer aktuelle for 33-åringen, ikke minst podkasten «I dybden».

– Min offentlige karriere og eventyret startet jo med bloggen. Det ga meg så mye, og det har det gjort i mange år, men etter at jeg startet med podkasten, så har jeg følt at det er en mer riktig vei å gå for meg. Jeg har mer å gi der, og alt har sin tid, tenker jeg.

Orvik bruker Instagram aktivt, der hun har 110.000 følgere.

– Jeg synes det er en mer interessant plattform enn bloggformatet, fordi det er så i nuet.

Kjøpte leilighet

Tidligere i sommer skrev VG om at Midsund-kvinnen flyttet ut av leiligheten sin på Frogner i Oslo for å leie en leilighet i Bjørvika i fire måneder. I forrige uke kjøpte Orvik leiligheten hun har hatt sin midlertidige base i.

– Ja, jeg har overtatt leiligheten i Bjørvika og er veldig glad. Nå gleder jeg meg til høsten i ny leilighet!

Hvor mye hun måtte bla opp for boligen i hovedstadens attraktive område, vil hun ikke røpe.

– Det er en privatsak.

Lene Orvik deler alt: – Vil ikke støte noen

Frogner-leiligheten er fortsatt ikke solgt. Den ble lagt ut for salg i fjor vår, og Orvik valgte tidligere i år å senke prisen.

– Hva tenker du om å investere i disse corona-tider, samtidig som du ikke har solgt din egen leilighet?

– At jeg investerer i «usikre» tider, er som alle andre nordmenn som kjøper og selger bolig nå. Jeg er nok litt uredd på akkurat det området. Jeg kunne ikke la muligheten i Bjørvika gå til noen andre.

2014: Lene Orvik på Blog Awards i Oslo for seks år siden Foto: Mattis Sandblad, VG

33-åringen forteller at leiligheten på Frogner skal ut på markedet igjen denne uken. Hun tror hovedgrunnen til at den ikke er blitt solgt tidligere, er at det har vært åpen løsning mellom soverom og bad.

– Nå er det satt opp en vegg som skiller disse to rommene.

Orvik er generelt fornøyd med livet.

– Det går bra. Jeg er nå i andre sesong med podkasten og har allerede begynt å planlegge sesong tre, som blir veldig gøy og annerledes. Nå koser jeg meg med alt av spennende prosjekter som skal skje utover høsten. Dette er en gøy tid, som gir meg mye motivasjon og glede.

Influenceren føyer seg inn i rekken av andre kjente skandinaviske bloggere som i år har valgt å legge ned bloggen, som Sophie Elise Isachsen (25), Julianne «Pilotfrue» Nygård (30), Alexandra «Kissie» Nilsson (29) og Kenza Zouiten Subosic (29).

Publisert: 04.09.20 kl. 12:05

