Odd Nordstoga er i sentrum under første program i sesong ni av «Hver gang vi møtes». Fra venstre Linnea Dale, Frida Ånnevik, Aslag Haugen, Magnus Clausen (Morgan Sulele), Tuva Syvertsen og Chris Holsten. Foto: Wilfred Lie/TV 2

Chris Holsten om «Hver gang vi møtes»: – Det er beinhardt

Det ligger an til å bli en følelsesladet lørdag når Chris Holsten tar med farfar opp på «Hver gang vi møtes»-scenen for å hylle folkemusikeren Odd Nordstoga.

– Man kjenner på presset. Plutselig sitter jeg rundt bordet med folk som har turnert lenger enn jeg har levd. Jeg vil jo prestere og bevise at jeg har noe der å gjøre, forteller 26-åringen til VG.

Lørdag er det premiere på «Hver gang vi møtes» på TV 2. Førstemann til å få musikken sin tolket er Odd Nordstoga. For Holsten ble det ekstra spesielt da han tok med farfaren opp på scenen for å gjøre en tolkning av Nordstogas «Ein farfar i livet».

– Det er nok det sterkeste minnet jeg har derfra. Vi har aldri gjort noe musikalsk sammen før, og han nærmer seg 90 år. Han er jo i siste delen av livet og har fulgt hele karrieren min de siste ti årene. Så at jeg fikk muligheten å ta med han og hedre Odd Nordstoga, det var veldig personlig, forteller 26-åringen.

Selv klarer ikke Holsten å se klippet.

– Nei, det er beinhardt. Det er rett og slett beinhardt å se farfar sitte der med trekkspillet.

Og det var ikke det eneste som ble beinhardt for popartisten. Han mistet nemlig stemmen under innspilling av programmet etter han hadde gjennomført noen andre konserter.

– Ja, det tok litt knekken på meg, men Frida Ånnevik er jo sangpedagog, så hun hjalp meg. Jeg kom meg gjennom på grunn av henne. Hun ble faktisk som en storesøster for meg.

Frida Ånnevik (34) er en av de andre artistene man får se på «Hver gang vi møtes» denne sesongen. Å bli kalt storesøster er ikke noe nytt for henne.

– Det er typisk. Storesøsterinstinktet kicker nok inn når jeg kjenner lukten av ferdigpizza og lyden av «FIFA», forteller prisbelønnede Ånnevik, som sang seg til finalen i «Århundrets stemme» i 2018.

Under oppholdet var det nemlig ikke uvanlig at de to yngste deltagerne, Holsten og Morgan Sulele (26), trakk seg tilbake med litt «FIFA».

Like barn leker best. Det gjorde hvert fall Chris Holsten og Morgan Sulele under innspillingen «Hver gang vi møtes» med noen runder «FIFA». Foto: Chris Holsten

– Jeg tror jeg er tidenes yngste til å være med på «Hver gang vi møtes», forteller Holsten og legger til:

– Jeg og Morgan kjente hverandre litt fra før av. Og vi fikk jo være unge sammen oppi all voksenpraten rundt bordet. Så vi koblet av med litt «FIFA» og sånt. Det var veldig fint å ha en på samme alder og med samme interesser.

Men både han og de andre deltagerne forteller om et sterkt samhold innad i gruppen som består av artistene Odd Nordstoga, Linnea Dale, Frida Ånnevik, Aslaug Haugen og Tuva Sivertsen, Morgan Sulele (Magnus Clausen) og Chris Holsten. Dette er den niende sesongen av «Hver gang vi møtes». Her kan du lese mer om sesongens artister.

Publisert: 08.01.20 kl. 19:29

