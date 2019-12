Emilie Nereng var i flere år Norges mest leste blogger før hun tok en pause fra rampelyset. I 2019 vendte hun tilbake som ernæringsrådgiver på Instagram og deltager i tv-programmet «Skal vi danse». Foto: Line Møller, VG

Emilie Nereng (23) danket ut kjendisene i skjønnhetskonkurranse

Blogger og «Skal vi danse»-deltageren havner på 8. plass på listen over verdens 100 vakreste kvinner.

– Det er veldig smigrende og gøy. Jeg oppdaget det nå i juleferien da jeg lå på sofaen snørrete med feber og mildt sagt ikke følte meg som verdens vakreste, skriver Nereng i en tekstmelding til VG.

Kåringen av verdens 100 vakreste kvinner gjøres av Instagram-kontoen TC Candler, som har over 790.000 følgere. At Emilie Nereng var nominert ble kjent tidligere i høst – og topplisten er nå klar.

På førsteplass på listen havner K-pop-artisten «Tzuyu», Chou Tzu-yu (20). Hun er fra Taiwan, men holder til i Sør-Korea der hun er medlem i jentegruppen «Twice».

Blant de mest kjente stjernene på listen over nominerte var Kendall Jenner, Rihanna, Emilia Clarke, Sophie Turner, Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Emma Watson, Margot Robbie og Penélope Cruz – for å nevne noen.

Men ingen av dem slo norske Emilie.

– Jeg har vært på den listen før, men aldri vært rangert så høyt før – og akkurat i år gjorde det meg ekstra glad, egentlig! sier 23-åringen.

Kygo nominert

På listen over nominerte sto også Kygo, eller Kyrre Gørvell-Dahll (28), som han egentlig heter.

Gørvell-Dahl er derimot ikke inn på topp-ti-listen TC Candler har publisert, hvor popstjernen Jeon Jung-Kook fra boybandet BTS troner øverst.

Årlig kåring

Aktørene bak kåringen skriver på sine nettsider at den har pågått siden 1990, og drives av et tyvetalls personer, organisert av en tidligere britisk magasinredaktør som går under navnet TC Candler.

Nereng har vært nominert tre ganger tidligere.

