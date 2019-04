SNAKKER UT: Sophie Turner, som spiller Sansa Stark i suksess-serien «Game of Thrones», forteller at hun har hatt store mentale problemer de siste årene. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Sophie Turner slet med depresjoner under innspillingen av «Game of Thrones»

Den kjente skuespilleren var langt nede etter å ha blitt hetset på sosiale medier. – Jeg ville bare gråte, gråte, gråte, sier hun.

Nå nettopp







Skuespiller Sophie Turner (23) har fra første stund vært en stor del av suksess-serien « Game of Thrones », der hun spiller den fremtredende rollekarakteren Sansa Stark. Men suksess på lerretet betyr ikke at alt har vært rosenrødt av den grunn.

I et intervju i podkasten til den kjente amerikanske talkshowverten Dr. Phil forteller hun nemlig at har slitt med depresjoner, og at det har gått så langt at hun vurderte å ta livet sitt.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant CNN, TMZ og Us Magazine.

Sett denne? Her ser du hvordan det gikk da Kristoffer Hivju og kona møtte opp på Game of Thrones premieren på Colosseum kino mandag denne uka:

Det var da Turner var 17 år gammel, fire år etter at hun begynte i serien, at hun begynte å få problemer.

– Det er merkelig. Jeg var ikke særlig deprimert da jeg var yngre, men det var ofte jeg tenkte på å ta livet mitt. Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg tror aldri at jeg ville gjort det, sier hun i podkasten, som gikk på lufta tirsdag denne uka.

les også Hivju på «Game of Thrones»-premiere i Oslo: – Har gitt alt jeg kan

23-åringen mener at negativt ladede kommentarer på sosiale medier bidro sterkt til å forverre hennes mentale problemer.

– Folk skrev at «Sansa har lagt på seg fem kilo», «Sansa er blitt tjukk» eller at «Sansa må kvitte seg med fem kilo». Det kom massevis av kommentarer om vekten min, den dårlige huden min og at jeg var en dårlig skuespiller, forteller hun.

FREMTREDENDE KARAKTER: Dette bildet av Sophie Turner som Sansa Stark og Maisie Williams som Arya er hentet fra den sjette episoden i sesong sju av «Game of Thrones». Foto: Helen Sloan, HBO

Til slutt trodde «Game of Thrones»-stjernen på alt som ble skrevet.

– Jeg tenkte at «Ja, jeg er tykk, har dårlig hud og er en dårlig skuespiller». Derfor fikk jeg ofte kostymeavdelingen til å stramme korsettet mitt. Jeg ble svært selvbevisst.

I podkasten erkjenner hun at dette igjen førte til at hun ikke ønsket å være sosial i pausene eller mellom opptakene til serien, og at hun trakk seg helt tilbake.

les også Politiet i Trondheim med «Game of Thrones»-spøk

– Jeg ville ikke engang se mine beste venner. Jeg ville bare gråte, gråte, gråte av bare det å måtte skifte klær. Jeg tenkte «Jeg kan ikke gjøre dette. Jeg kan ikke gå ut. Det er ingenting jeg har lyst til å gjøre».

Heldigvis går det mye bedre med den 23 år gamle skuespilleren nå, takket være medisinering og flere timer hos psykolog - i tillegg til god støtte fra forloveden, Joe Jonas, kjent fra det tidligere boybandet The Jonas Brothers.

Men Turner bestemte seg for å sette skuespillerkarrieren på vent til hun er helt frisk.

– Jeg tok en pause for å jobbe med min mentale helse. Fordi jeg synes akkurat det er veldig viktig, sier hun i det åpenhjertige intervjuet med Dr. Phil.

Publisert: 17.04.19 kl. 12:15