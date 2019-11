HANNE OG TENORENE: Her spiller Hanne og tre tenorer sammen i 2009. I år er det reunion og tiårsjubileum for ensemblet. De tre siste årene har Hanne spilt julekonserter sammen med andre artister. Foto: Terje Mortensen

Hanne Krogh-konsert markedsføres med ni år gammelt terningkast

– Det må være helt klart både når og hvilke konsert slike terningkast kommer fra for at det skal være greit, sier Cathrine Krøger i Kritikerlaget.

Den ni år gamle sekseren på forsiden til årets juleplakat for Hanne Krogh og tre tenorer er fra nettopp Moss avis, som først skrev om artistens «gamle» markedsføring.

– I år er det 10-årsjubileum for denne konserten med dette ensemblet. De har sikkert fått drøssevis seksere. Ingen har fått i nærheten så mange. Derfor har vi plukket ut noen av sekserne, sier Trygve Sundbø til avisen.

Han er Hanne Kroghs ektemann og daglig leder i Hanne Krogh Production.

Til VG sier Sundbø at alle konsertplakater er merket med at terningkastene er fra tidligere konserter – men at dette har blitt glemt i produksjonen av de digitale annonsene, og at han overså feilen da han leste korrektur på dem.

Sundbø presiserer at Hanne Krogh selv ikke har noe med markedsføringen av konsertene å gjøre.

IKKE MERKET: Slik ser den digitale annonsen hos VG ut. Foto: Skjermdump

Sundbø forklarer til VG at Hanne og tre tenorer – som utgjør årets julekonsert – ikke har spilt sammen på tre år, og at det samtidig er tiårsjubileum.

– Derfor har vi valgt ut terningkastene fra disse konsertene som nødvendigvis ikke er helt ferske. Det er disse som er relevante, for de siste to årene har vi gjort andre ting, sier han.

– Generelt er dette misbrukt

Cathrine Krøger i Norsk kritikerlag mener det er grovt å bruke gamle terningkast for å markedsføre nye konserter:

– Nå virker det ikke som at det er bevisst manipulering av terningkast i dette tilfellet, men på generelt grunnlag er dette er misbruk av anmeldelser og helt feilaktig markedsføring, sier hun.

Hun sier at kritikere kommer borti det hun kaller manipulering, men at det sjeldent er artistenes feil.

– Det må være helt klart både når og hvilke konsert slike terningkast kommer fra for at det skal være greit, sier Krøger.

Krøger er leder i arbeidsutvalget for litteraturseksjonen i kritikerlaget.

Kan bryte med markedsføringsloven

Overfor Moss Avis påpeker Bente Øverli i Forbrukertilsynet at et så gammelt terningkast kan bryte med markedsføringsloven. Er det derimot godt merket at terningkastet er gammelt, vil det ikke være noe problem.

– Terningkast skal ikke være villedende. Et terningkast gir inntrykk av at kilder med kompetanse på det de anmelder står bak. Hvis ikke dette er riktig, hvis for eksempel sangere eller andre som hjelper til i en forestilling er byttet ut, er ikke forestillingen lenger den samme som den var da terningkastet ble gitt, utdyper hun til VG.

Forbrukertilsynet har sjeldent behandlet saker av denne typen, og uttaler seg også nå på generelt grunnlag.

Men Øverli mener uansett det er viktig at næringen som bruker terningkast, sørger for at det som kommer frem at markedsføringen er riktig:

– Anmeldelser er ferskvare. Det er viktig å skrive hvem anmeldelsen kommer fra og når den er gjort, slik at forbrukeren ikke blir villedet, sier hun videre.

Publisert: 22.11.19 kl. 07:14

