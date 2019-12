NORGES HÅP: Helene Abildsnes, her i Georgia i Atlanta. Foto: PRIVAT

Norske Helene før Miss Universe-finalen: – Sommerfugler i magen

Søgne-kvinnen Helene Abildsnes (21) kjemper søndag kveld i Atlanta mot 92 andre kvinner om den gjeve missekronen.

Nå nettopp

Fire måneder etter at hun vant Frøken Norge-tittelen, er Abildsnes klar for den store missefinalen i USA.

Hun forteller til VG søndag morgen norsk tid (da er kl. 01.30 i Atlanta) at nervene under kontroll, og at dette er noe hun har jobbet mot i to år.

– Jeg har alltid vært stresset i slike situasjoner. Likevel føler jeg meg nå overraskende rolig. Men jeg er spent og har sommerfugler i magen, innrømmer 21-åringen, som sier hun har gjort alt hun kan for å forberede seg.

Håpet er selvsagt å vinne kronen.

– Bagene mine er pakket, og jeg flytter gjerne til New York i morgen, forsikrer hun.

Ikke siden Mona Grudt (48) vant Miss Universe i 1991, har Norge gått til topps.

– Jeg er virkelig klar for å ta med kronen hjem til Norge etter hele 29 år, sier Abildsnes.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GALLA: Helene Abildsnes i kjolen hun bar under den innledende konkurransen fredag. Foto: PRIVAT

les også Tidligere missevinner uthengt i e-poster – nå snakker hun

Et høydepunkt var det å møte Steve Harvey (62), den amerikanske entertaineren som skal lede hele finalen.

– Han ga oss deltagere en fin motivasjonstale. Steve Harvey er virkelig en inspirasjon, sier Abildsnes.

Husker du? Skandale da Steve Harvey leste opp feil missevinner

les også Missevinner brast i gråt

Hun er glad for å ha mange gode støttespillere verden rundt.

– De motiverer meg til å fortsette. Forventningene mine er at dette er en opplevelse for livet, og at den skal nytes. Jeg skal kose meg på scenen og gå stolt for Norge, sier missehåpet, som er utdannet automatiker, altså elektrofagarbeider.

HILSEN: Helene Abildsnes viser frem kort og gave hun har fått fra designer Julio Moram fra Venezuela. Foto: PRIVAT

les også Helomvending i Miss America: Dropper badedrakter

På Miss Universe sine nettsider, der alle kan være med å stemme frem sine favoritter, skriver organisasjonen om den norske 21-åringen at en av hennes hjertesaker er å bedre arbeidsvilkårene for tekstilarbeidere i andre land. Vinner hun, vil hun bruke regjeringsåret til å være med å fremme etisk handel og miljøvern.

Abildsnes forklarte til nettstedet Fritidsnytt før avreise til Atlanta at det er Greta Thunberg (16) som har skapt gnisten i henne til å jobbe for en bedre planet å bo på.

– Jeg er veldig imponert over Greta og det hun har oppnådd som enkeltperson. Hun er mitt største forbilde akkurat nå.

Hun brenner også for dyrenes rettigheter.

Faktisk har Norge enda en sjanse til å sikre seg heder og ære i konkurransen. Spania stiller nemlig med Natalie Ortega (20), som er halvt norsk og halvt spansk. Abildsnes har på sin Instastory postet videoklipp sammen med Ortega, der de begge koser seg med norsk melkesjokolade.

BIKINISHOW: Glimt fra den tradisjonelle bikinivisningen i Miss Universe fredag. I midten ser vi halvt norske Miss Spania, Natalie Ortega. Foto: BRANDEN CAMP / EPA

Publisert: 08.12.19 kl. 08:58

Mer om