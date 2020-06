NYFORLOVET: Norske Emma Krokdal og Dolph Lundgren. Foto: Daniele Venturelli / Getty Images Europe

Dolph om frieriet til norske Emma: – Vi er veldig lykkelige

Dolph Lungren (62) forteller om frieriet til Emma Krokdal (24), og utelukker ikke at barn er neste steg.

Onsdag kom nyheten om at svensken Dolph Lundgren har tatt forholdet med norske Emma Krokdal ett steg videre.

Det er i et intervju med Aftonbladet at skuespilleren nå forteller mer om frieriet. De to har til daglig base i Los Angeles, men befinner seg nå i Stockholm.

Lundgren forteller til avisen at han kjøpte ringen da han var på smykkeshopping for å finne en bursdagsgave til datteren Ida (24). Da fikk han nemlig samtidig ideen om å fri til sin unge kjæreste.

Filmstjernen tenkte det ville være fint å fri i Sverige, men at det plutselig ble planlagt hjemreise til USA allerede førstkommende fredag på grunn av jobb. Derfor måtte frieriet skje i all hast denne uken på hotellsuiten de to bor i.

Lundgren forteller videre at han hadde hanket inn noen til å spille fiolin mens det hele skulle bli filmet. Underveis syntes han imidlertid at lyden ble for høy og kameraet for nærgående. Derfor sendte han kameramann og fiolinist inn på et annet rom mens han tok frem ringen –- uten at han fikk gått ned på kne.

– Jeg ble nervøs, og Emma skjønte ikke helt hva som skjedde, sier han til Aftonbladet.

Likevel fikk han «ja», og nå snakket det nyforlovede paret om fremtiden og bryllup som det er mulig skal finne sted i Sverige. De utelukker heller ikke at barn er neste steg.

– Vi har snakket om det, og jeg vil absolutt ha ett eller to barn. Det virker som han er åpen for det, sier Emma Krokdal til den svenske avisen.

Lundgren stemmer i og sier de tar det «steg for steg». Skuespilleren har to barn fra et tidligere forhold, Ida (24) og Greta (18), og berømmer døtrene for å ha tatt Emma godt imot.

På spørsmål fra avisen om Lundgren er klar for å begynne med bleieskift igjen, er han helt tydelig.

– Ja, sånn blir det. Da får jeg fri og slipper å jobbe. Men treffer man den rette, så begynner man å tenke på barn. Det er en naturlig tanke. Man vil etterlate seg noe, og det stiller jeg gjerne opp på. På grunn av Covid-19 har jeg hatt det litt roligere her i Sverige, og det er deilig. Å stifte familie ville nok hjelpe på å få det enda roligere, sier Lundgren.

FILMSTJERNE: Dolph Lundgren sammen med Grace Jones i 1983. Foto: Jan Collsiöö / TT NYHETSBYRÅN

Før han ble filmstjerne, var Lundgren en merittert kampsportutøver, med EM-gull i karate i 1980 og 1981. Krokdal visste imidlertid ikke hvem den svenske giganten var da de to begynte å trene sammen. Lundgren og Krokdal møttes på et treningssenter i West Hollywood hvor sistnevnte jobber som personlig trener.

Krokdal forteller i intervjuet at hun er «veldig lykkelig» med Lundgren, og at aldersforskjellen på 38 år ikke er noen hindring.

– Man må holde seg ung, det gjelder å trene. Jeg tror også at i et moderne samfunn, og spesielt i min bransje, så kan man være sammen med den man er lykkelig med. Jeg er i en veldig ensom bransje, og blir man forelsket så blir man det. Man vet ikke hva som venter rundt neste sving, og det er det som er så fantastisk med livet og sånn det føles for oss. Alt føles fantastisk, men litt uvirkelig. Vi er veldig lykkelige, sier Lundgren til avisen.

Publisert: 18.06.20 kl. 10:47

