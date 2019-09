FEM: Prinsesse Madeleine og Chris O’Neill med barna Leonor, Nicolas og Adrienne i fjor sommer. Foto: Anna-Lena Ahlström /Kungahuset

Prinsesse Madeleine fryktet fødselsdrama i brorens bryllup

Fødselen skal nemlig allerede ha vært i gang da høygravide Madeleine satt stivpyntet på kirkebenken i bryllupet til prins Carl Philip og prinsesse Sofia.

Prinsesse Madeleine (37) er ikke den som oftest lar seg intervjue. Hun er kjent for å være beskjeden og tilbakeholden, men overfor det svenske bladet Mama letter hun på sløret om rollen som trebarnsmor.

Over 44 sider i magasinet, som kommer i salg torsdag denne uken, bretter Madeleine ut sider ved privatlivet. Hun poserer også sammen med barna Leonore (5), Nicolas (4) og Adrienne (1) – som hun har med ektemannen Chris O’Neill (45).

Blant annet betror prinsessen at ingen av de tre graviditetene var planlagt. Nyheten om at første barnet var på vei, kom bare to måneder etter bryllupet 8. juni 2013, og bare ti måneder etter at datteren var født, ble det kjent at Madeleine var gravid igjen.

Først da hun var i tredje måned, skjønte prinsessen at hun ventet sitt andre barn, skriver svenske Expressen, som gjengir deler av intervjuet.

Nervepirrende

Da storebror prins Carl Philip (40) skulle gifte seg med sin Sofia (34) i 2015, spekulerte skandinaviske medier på om høygravide prinsesse Madeleine kunne komme til å måtte stå over, og om de to begivenhetene kom til å «krasje». Madeleine forteller at hun selv også var i høyspenn på den store dagen.

– Jeg satt der i kirken i finstasen min og tenkte: «Bare. Ikke. Vannet. Hva gjør jeg hvis vannet går? Blir jeg sittende? forteller prinsessen og opplyser at hun da allerede hadde tre centimeters åpning.

To dager etter bryllupet så prins Nicolas dagens lys (artikkelen fortsetter under videoen):

Før prinsessens mage for tredje gang begynte å vokse, hadde hun bestemt å utvide familien med en hund. Hun forteller hvordan hun pakket inn et kosedyr og ga det til ektemannen i bursdagsgave – sammen med et kort der det sto: «Gratulerer, du skal få et familiemedlem til».

O’Neill skal ha blitt kritthvit i ansiktet og spurt om kona var gravid igjen, noe hun skal ha benektet før hun beroliget ektemannen om at det bare var en hund som skulle flytte inn.

– Sånn gikk det ikke. To uker senere fant Madeleine ut at hun faktisk var gravid på nytt, og dermed ble det barn i stedet for hund. Datteren Adrienne kom til verden i fjor.

Fortsatt kan Madeleine kjenne på ammetåken.

– Jeg var ikke forberedt på at den kom til å henge igjen så lenge, denne boblen man befinner seg i når man fler at hodet ikke helt henger med lenger, sier trebarnsmoren i bladintervjuet.

Prinsessen og familien flyttet til Florida i fjor høst etter fire år i London. Før det bodde de en periode i New York. O’Neill er oppvokst i Florida.

Madeleine og O'Neill møttes på en middag med felles venner i 2010, og året etter sto de åpent frem som kjærester.

