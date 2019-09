LIV: Et eventyrlig liv med Liv Ullmann. Foto: ERIK BERG / Riksteateret

Teateranmeldelse «LIV»: Eventyrlige Liv

Det er bare knitringen fra bålet som mangler når Liv Ullmann som en ekte historieforteller bretter ut sitt eventyrlige liv.

Borghild Maaland

RIKSTEATRET

LIV – et møte med Liv Ullmann

Regi: Bentein Baardson

Konseptutvikling/regiassistent: Einar Bjørge

Scenografi: Nora Furuholmen

På scenen: Liv Ullmann og Tom Remlov

Vår fremste eksport i teatrets og filmens verden skal nå turnere landet rundt i en slags forestilling der hun i samtale med Riksteatrets sjef Tom Remlov forteller om sitt mangfoldige liv, både i Norge, Skandinavia, USA og resten av verden.

Dette er med andre ord ikke ”teater” i vanlig forstand, snarere en historietime om – og med – en særdeles smart, sårbar, morsom og ikke minst svært skarp og dyktig kunstner.

Foto: Riksteatret

Og som nettopp det, en spennende historietime, fungerer denne settingen veldig bra. Som tilskuer trekkes man umiddelbart inn i hennes varme, humoristiske og ømme beretninger. Det gjelder de private glimt hun viser oss, men mest av alt hvordan mennesket Liv er som hånd i hanske med det som utvikler seg til kunstneren Liv.

Gjennom fortellingene fra et spennende og omflakkende liv blir publikum kjent med en kvinne på en kontinuerlig livs-turné; en driv fra et menneske som aldri blir lei av å lytte, og som hele tiden henvender seg til nysgjerrigheten – eller som hun sier helt til sist ”håpet om en ny begynnelse”.

Liv Ullmann er en skuespillerinne (det er hva man sa da den unge Liv søkte de skrå bredder) som drømte om eventyret, søkte det, og fant det. En nordisk skjønnhet med vilje til å gjennomføre det hun ønsket, en unge kvinne med mye usikkerhet og en grenseløs nysgjerrighet som skulle lede henne verden rundt både karrieremessig og som et samfunnsengasjert menneske.

Foto: Riksteatret

I denne fortellingen, som er i underkant av to timer, geleides vi inn i hennes kreative tilværelse. Hun veksler mellom de mer nøkterne opplysninger, ofte ispedd solide doser selvironi, og ømme personlige beretninger som glir over i fortellinger der Liv umerkelig og med intensitet glir over i skuespiller-rollen.

For Liv Ullmann-kjennere er det kanskje ikke så mye nytt å finne i denne forestillingen. Men den har en tilstedeværelse og en dramatisk tilnærming som et vanlig intervju eller talk-show ikke har. Den evner å vise mye om både skuespillere og kunstnere generelt, om ønsket om å bli sett, om betydningen av kommunikasjon mellom skuespiller og publikum – og om taushet; det å lytte. En oppgave Ullmann klarer utmerket med denne forestillingen.

Fokuset på Ullmanns betydning utenfor Norge er tydelig vektlagt – og med god grunn. Hun var stjerne i Hollywood, til tross for at enkelte av filmene fikk drepende kritikk. Ved bokutgivelsene ”Forvandlingen” i 1976 og ”Changes” noen år senere var hun på fronten i New York Times. Hun var ”the New Scandinavian Star”. I Norge lå eimen av Janteloven som en litt mer ubehagelig duft i blant.

Hennes samfunnsengasjement er også på agendaen. Hun har vært i nok flyktningeleire og sett nok overgrep mot kvinner til vite at man forlater et hjem fordi man må, ikke fordi man ønsker.

Det å være immigrant var også sentralt da hun holdt tale ved innsettelsesseremonien til Bill Clinton som president i 1993. Dette er et klipp som er med i forestillingen. Nytt klipp er også Ullmanns sanglige prestasjon i Broadway-musikalen ”I remember Mama” fra 1979, der Ullmanns stemme er overraskende mørk og kraftfull. ”Jeg synger da ikke så dårlig” er hennes egen kommentar til det muntre klippet.

Denne eventyrlige stjernen er tøff og sårbar, i blant ikke særlig grad i konfrontasjoner, men også ganske fandenivoldsk. Men hun har gnisten i seg til å formidle et liv der en stor kunstnerisk karriere har vært en drivkraft til å nærme seg en sannhet både for seg selv og andre.

Publisert: 28.09.19 kl. 22:55







