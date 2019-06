HERTUGPAR: F.v. Hertuginne Meghan, prins Harry, prins William og hertuginne Kate på balkongen til Buckingham Palace i fjor. Foto: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Harry og Meghan trekker seg ut av fondet til William og Kate

Prins Harry og hertuginne Meghan forlater The Royal Foundation for å starte sin egen organisasjon.

Det melder Kensington Palace torsdag ettermiddag, ifølge The Telegraph og en rekke andre britiske medier.

Harry (34) og Meghan (37), hertug og hertuginne av Sussex, overlater dermed til William (36) og Kate (37), hertug og hertuginne av Cambridge, å drive den ti år gamle organisasjonen alene.

Splittelsen skjer etter en gransking av hvordan de to parene jobber i det offentlige. Det forsikres samtidig at de to fondene skal jobbe sammen i fremtiden, ikke minst i engasjementet rundt mental helse.

«Senere i år vil The Royal Foundation bli hovedsete for det filantropiske og veldedige arbeidet til hertugen og hertuginne av Cambridge», heter det i kunngjøringen, der det også oppgis at begge hertugparene er stolte over hva de til nå har utrettet sammen.

Hva Harry og Meghans nye fond skal hete, er ikke kjent.

Omorganiseringen skjer for å «justere de kongeliges offisielle veldedighetsengasjement til det bedre». Beslutningen ble tatt på et møte mellom de to prinsebrødrene onsdag. Det var William og Harry som opprettet fondet i 2009.

Tidligere i år tok de to parene et annet skritt i mer selvstendig retning, da Harry og Meghan flyttet ut fra Kensington Palace, der de delte base med William og Kate.

Ennå er planene for det utskilte fondet på et tidlig stadium, men håpet er at de skal være oppe å gå ved utgangen av året. Det vil også harmonere med slutten på svangeskapspermisjonen til Meghan. Hun og prins William ble foreldre til en gutt for litt under to måneder siden.

Publisert: 20.06.19 kl. 21:45