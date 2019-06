KREFTSYK: Det ble tidligere i år kjent at komiker Christine Koht har fått kreft. Her fra et intervju på Bristol i 2016. Foto: Annemor Larsen/VG

Christine Koht innlagt igjen: – En sjelden og tøff infeksjon som vil ta lang tid å kurere

I et åpenhjertig Facebook-innlegg forteller TV-profilen om status på sykdommen, og hva som er det store høydepunktet i hverdagen på Rikshospitalet.

Nå nettopp







«Jeg merker at det er mange som lurer på hvordan det går med meg nå. Tusen takk for de utrolig mange gode hilsener og den enorme støtten jeg har fått gjennom min åpenhet».

Slik starter komiker og TV-profil Christine Koht innlegget på sin Facebook-side torsdag kveld.

Dagbladet omtalte innlegget først.

Etter at Koht ble alvorlig kreftsyk for et halvt år siden, har Aftenposten fulgt sykdomsutviklingen gjennom podkasten «Koht vil leve». Både der og på Facebook har hun snakket åpent om oppturer, nedturer og tilbakefall, og hvordan det eneste hun drømmer om er å få oppleve en helt vanlig dag.

Innlagt på infeksjonsavdelingen

12. juni ble Koht nok en gang innlagt på sykehus, der hun måtte operere bort små svulster i halsen. I torsdagens Facebook-innlegg forteller hun hvordan tiden etter innleggelsen har vært.

«Jeg er på Rikshospitalet. Fikk fjernet tre små svulster som ikke var kreft. Så ble jeg dessverre dårligere i pusten grunnet flere infeksjoner og kom på intensiven for å få hjelp til å puste. Etter to dager våknet jeg.. og tenkte JEG ER BJØRNESTERK. Yes... jeg vil leve!».

les også Christine Koht innlagt på sykehus igjen

Hun skriver så at hun deretter ble sendt videre til infeksjonsavdelingen, hvor det bare er fem sengeplasser for svært sjeldne infeksjoner.

«Så som dere skjønner er jeg syk. For jeg har en veldig sjelden og tøff infeksjon som kommer til å ta lang tid å kurere».

Koht forteller videre at hun nå sparer på gleder, og at en av de store gledene hun har på Rikshospitalet er å få pannekaker til kvelds.

«... og ofte til frokost også... og noen ganger etter middag også. Sterk bjørneklem fra Christine,» avslutter hun.

les også Kreftsyke Christine Koht: - Jeg følte at noe var galt

En voldsom livslyst

Det var i slutten av januar at VG meldte at Koht hadde blitt kreftsyk og var tvunget til å avlyse alt av forestillinger i nærmeste fremtid.

A-magasinet fortalte historien hennes i en artikkel i februar.

I den siste episoden av podkasten «Koht vil leve», som kom ut 6. juni, forteller moren Kirsten at det har ballet på seg med stadig nye ting siden Koht ble lagt inn med leverbetennelse i mars. Liggesår, sukkersyke og sopp i lungene.

– Nå sa Christine «nå har jeg det like vondt som jeg hadde det i Tønsberg». «Nå vil jeg dø, mamma», sa hun til meg. «Nå orker jeg ikke mer, mamma», sa hun.

les også Christine Koht: - Det eneste jeg drømmer om er å få oppleve en helt vanlig dag

Dette ble bekreftet av Koht senere i podkasten, der hun sa at hun har ønsket å dø tre ganger, men at hun grunnleggende har en voldsom livslyst.

Hun fortalte også at hun har fått beskjed fra legene om at hun «ikke skal dø i år», og legen opplyser i podkasten at det ser ut som mye av kreften hennes er borte.

Publisert: 28.06.19 kl. 07:40