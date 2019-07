GUL BIL: Kronprinsen satt foran sammen med Ingrid Alexandra, mens kronprinsessen tok plass i baksetet med Sverre Magnus. Foto: GTres, SplashNews / NTB Scanpix

Kronprins Haakon tok styringen på Spania-tur

... men på frontruten oppdaget han det som kan se ut som en parkeringsbot.

Tidligere denne uken har Se og Hør omtalt kronprinsfamiliens ferietur til Ibiza. Kronprins Haakon (45), kronprinsesse Mette Marit (45), prinsesse Ingrid Alexandra (15) og prins Sverre Magnus (13) er på reise i Middelhavet.

expand-left arrow-right MYSTISK LAPP: Kronprinsen fant en hvit papirremse under vindusviskeren på bilen.

Kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Ofstad Varpe, sier til VG at de ikke kommenterer ferier eller private aktiviteter.

Ut fra bildene, som også er publisert i det spanske tabloidmagasinet Hola!, tar familien seg rundt i en lav, gul kabriolet. På det ene bildet ser man en hvit papirremse ligge under vindusviskeren på førersiden av bilens frontrute før Haakon tar den vekk.

Ifølge Hola kom familien tilbake til kjøretøyet etter en båttur der barna hadde snorklet.

I 2015 fikk kronprinsparet kritikk for å ha feriert på en luksusyatch etter at Se og Hør omtalte at kronprinsfamilien hadde feriert på yachten «Mia-Elise» som ifølge bladet koster to millioner kroner å leie per uke. Ifølge Dagbladet fikk kronprinsparet også kritikk for at de ferierte i en båt som gir stort klimautslipp.

Den gang kom kronprinsen med en sjelden uttalelse der han sa at de var invitert på båttur av en venn, som også eide båten, og at han fremdeles var opptatt av miljø.

Publisert: 04.07.19 kl. 23:17 Oppdatert: 04.07.19 kl. 23:28