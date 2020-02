TV-KLAR: En kjærlighetssøkende Gunilla Persson er å se i vinterens «Farmen kjendis», som har premiere denne uka. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»-aktuelle Gunilla Persson vil gifte seg: – Han bør være mellom 30 og 100 år gammel

Den svenske hollywoodfruen har startet en intens jakt på drømmemannen. – Han må være stilig, koselig og snill. Og gjerne suksessfull, sier hun.

Nå nettopp

Gunilla Persson (61), aller best kjent fra TV3-programmet «Svenske Hollywoodfruer», tilbrakte denne helgen i Oslo. Det gjorde hun først og fremst i forbindelse med pressevisningen av vinterens første episode av «Farmen kjendis», men også fordi hun håper å få sitt eget datingprogram i Norge.

Til det svenske nettstedet Hänt uttalte 61-åringen i høst at hun hadde innledet en romanse med en norsk mann ved navn Oskar. Men til VG forteller Persson at forholdet brått tok slutt.

– Det var en flørt hjemme i Sverige, og den varte ikke lenge i det hele tatt. Det var bra at han forsvant, sier hun.

LES OGSÅ: Disse deltar i vinterens «Farmen kjendis»

For Persson var det ikke vanskelig å ta avgjørelsen om å reise fra Los Angeles til Norge for delta i «Farmen kjendis».

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg har jo hatt mitt eget show i Sverige, «The Gunilla show». Så for meg har det bare vært gøy å komme hit. Nå håper jeg å få min egen TV-serie i Norge også, et datingshow som skal hete «Bryllup for Gunilla». Planen er å snakke med både TV 2 og TV3 om det.

Den Los Angeles-bosatte TV-profilen var gift med amerikaneren Stephen Linville fra 1984 til 1990, da paret tok ut skilsmisse. Det betyr imidlertid ikke at hun ikke har tenkt tanken på å gifte seg igjen. Hun savner nemlig sårt en kjæreste.

– Ja, jeg gjør det. Datteren min Erika fyller 18 år i august, og da synes jeg det er på tide at jeg gifter meg. Jeg ser for meg et bryllup et av de nærmeste årene, røper Persson, som har klare krav for hvordan drømmemannen skal være.

– Han må være stilig, koselig og snill. Og gjerne suksessfull.

Fikk du med deg denne? Flere har lagt merke til noe som skurrer i «Farmen Kjendis»-traileren:

– Har du satt noen grenser med tanke på alder?

– Nei, det er det som er så fint. At jeg ikke har det. Men jeg kan nok ikke ha noen som er yngre enn 30. Jeg mener han bør vel være mellom 30 og 100 år gammel, røper hun med et smil.

«Farmen kjendis» har premiere tirsdag denne uka, og i den første episoden er det tydelig at Gunilla Persson får en svært god tone med tidligere dekkonge Tommy Sharif (43).

Men ifølge henne selv, var denne flørten mer et spill for galleriet.

– Det var mest for moro. Om jeg skal si at jeg ble forelsket, så må det ha vært i Per (Sandberg, journ. anm.). Han var en mann som virkelig forsto meg. Han sa til meg at «Det finnes ingen, bortsett fra min mor, som er så godhjertet som deg». Det gjorde meg veldig glad. Og jeg tror han mente det også.

TV-profilen angrer ikke på at hun valgte å reise ikke bare til Norge, men også hundre år tilbake i tid.

BLID GJENG: Tommy Sharif (foran fra venstre), Gunilla Persson, Stina Bakken, Anita Hegerland, Vidar Villa, Hege Bøkko, Adrian Sellevoll, Erik Alfred Tesaker, Mimir Kristjansson, Per Sandberg, Triana Iglesias og Hanna Martine deltar alle i «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Nei, nei, nei. For meg var dette en erfaring for livet, og noe jeg aldri kommer til å glemme. Det var en veldig spesiell stemning. Og jeg må si at jeg er veldig positivt overrasket over hvor fint programmet har blitt klippet, mener den svenske hollywoodfruen, som hevder hun ikke stilte noen «ekstrakrav» til TV 2 før hun takket ja til «Farmen kjendis».

– Jeg kunne ikke stille noen krav, fordi produksjonen ikke ville forskjellsbehandle deltagerne. Så jeg kom til Norge på akkurat samme vilkår som de andre. Det er viktig at man går med på å være helt usminket, at man har på seg klærne de vil vi skal ha på oss, og at man deltar og gjør sitt beste. Og det gjorde jeg, sier hun til VG.

Publisert: 18.02.20 kl. 12:40

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser