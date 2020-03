TV-KJENDIS: Elena Belle er blitt enke. Foto: Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk Hollywood-frue sønderknust – ektemannen døde brått

Elena Belle (34) er i sorg etter å ha mistet ektemannen Michael Theanne. Han ble bare 45 år.

Theanne skal ha kollapset under en luftetur med hundene hjemme i Los Angeles lørdag, skriver Billboard.

Det er under fire år siden Elena Belle, kjent fra «Paradise Hotel» og «Svenska Hollywoodfruar», giftet seg med managerkjendisen.

Belle uttrykker sin fortvilelse på Instagram mandag morgen. Under et romantisk bilde av seg og ektemannen skriver hun:

«Michael, min engel og min sjelevenn, min beste venn og den beste pappaen Luna kunne ha. Jeg snakker for alle som kjente deg når jeg sier at du er den morsomste og mest omsorgsfulle personen vi noensinne har møtt. Ord kan ikke beskrive hvor mye vi kommer til å savne deg. Hjertet mitt blør, og jeg kan ikke fatte at dette er sant.»

34-åringen fortsetter med å forsikre sin avdøde livspartner at hun hver dag skal la deres to år gamle datter få vite hvor fantastisk han var, og hvor høyt han elsket henne.

«Jeg er evig takknemlig for tiden vi fikk sammen, og jeg vil verdsette alle de vakre minnene våre. En dag skal vi møtes på den andre siden, min elskede. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte», skriver Belle på bildedelingstjenesten – der hun har nærmere 400.000 følgere.

Belle, som har svenske og spanske gener, het tidligere Natacha Peyre. Hun byttet navn i 2016. De siste 11 årene har hun bodd i Los Angeles.

Michael Theanne var blant annet manager for EDM-artisten Steve Aoki og får mye av æren for suksessen. Den avdøde45-åringen var også manager for Cheat Codes og Deorro.

Bare to uker er gått siden Belle postet bilde av seg og Theanne på valentinsdagen med budskapet: «Happy Valentine til min bedre halkvdel. Jeg er så heldig som får tilbringe kjærlighetens dag med deg og Luna».

Før Belle selv skrev om tragedien, har familien i en pressemelding bedt og ro og respekt for privatlivets fred mens de fordøyer det plutselige tapet.

Den endelige obduksjonsrapporten ventes å foreligge om kort tid. Familien har også opplyst at de vil informere nærmere om hvor og når begravelsen skal finne sted.

FRUETRIO: Åsa Vesterlund, Maria Montazami og Elena Belle på en kjendisgalla i 2016. Foto: Johan Jeppsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 02.03.20 kl. 09:19

