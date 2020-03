CORONA-KARANTENE: Etter en kjærestetur til Nord Italia ble tidligere værdame i TV 2, Gry Hege Thorslund syk og testet seg for coronaviruset. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX / Pressefoto

Tidligere værdame om corona-karantenen: – Skremmende opplevelse

Den tidligere profilerte TV 2-værdamen Gry Hege Thorslund opplevde manges mareritt denne uken. På onsdag ble hun og de to døtrene hennes satt i corona-karantene hjemme.

Lørdag fikk hun beskjed om at prøvene var negative.

– Men det var en veldig skremmende opplevelse, sier Gry Hege Thorslund til VG.

Hun forteller at hun ble syk etter at hun for to uker siden kom hjem fra en kjærestetur i Corvara og Venezia nord i Italia, som er det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruset.

– En veldig sterk hodepine, og kraftig forkjølelse. Etter å ha vært hos faren sin kom døtrene mine hjem til meg. Utover i uken ble mye snakk om Italia og coronaviruset. Da ble det litt for mye som stemte.

Derfor tok hun kontakt med Bærum sykehus onsdag og ble satt i karantene samme kveld.

– Vi tok testen på parkeringsplassen bak sykehuset, gjennom bilvinduet. Egentlig er lur måte å gjøre det på. Dermed unngikk vi kontakt med andre som kunne være i risikogruppen, sier Thorslund.

Hun forteller at barna hennes opplevde det som en guffen situasjon.

– Syvåringen min satt og leste om «dødsviruset» og stavet det for oss og knyttet det opp imot det vi kunne ha. Jeg forklarte henne så godt jeg kunne at dette var ikke farligst for oss, men for dem som er eldre eller har underliggende andre sykdommer. At å sitte i karantene var noe vi egentlig gjorde for å beskytte andre. Det skjønte begge jentene, fortsetter Gry Hege Thorslund.

Lørdag kveld la hun ut en lengre melding på sin facebook-side hvor hun blant annet skrev:

– Etter å ha sittet i corona-karantene siden sent onsdag kveld kan vi i dag glade oss over at vi har vært heldige denne gangen.

Hun har bare godt å si om det norske helsevesenet.

– Selv i en ekstremt surrealistisk og hektisk situasjon som denne har vi blitt møtt med ro, imøtekommelse og forståelse. Jeg var veldig redd lenge, så det var godt å snakke med dem. Men det er også viktig i en slik situasjon at man tar ansvar og sjekker seg.

Gry Hege Thorslund forteller at dagene gikk med til å se filmer – og sy klær.

– Det var jo litt synd at vi måtte utsette bursdagsselskapet til minstejenta som var planlagt til torsdag. Men alt i alt gikk det bra. Vi fikk hjelp til å handle de matvarene vi trengte – det ble bare satt utenfor døren.

VÆRDAME: Gry Hege Thorslund slik TV 2-seerne husker henne fra den tiden hun var en av kanalens profilerte værdamer. Foto: TV 2

Gry Hege Thorslund sluttet som værmelder i TV 2 i 2007. Nå driver hun eget firma, UniConnect og jobber med markedsføring og kommunikasjon rettet mot små og mellomstore bedrifter.

– Dermed kunne jeg også jobbe en del hjemmefra mens vi satt i karantene, sier hun.

