DØD: 40-åringen har vært i hardt vær de siste ukene, grunnet voldssaken mot kjæresten. Foto: Matt Crossick / PA Wire

TV-vertinne Caroline Flack (40) funnet død

Den tidligere Love Island-programlederen og kjente TV-vertinnen er funnet død i sitt hjem.

Den britiske TV-personligheten, som blant annet ledet Love Island, ble i desember arrestert og siktet for å ha overfalt og slått sin kjæreste - den tidligere tennisspilleren Lewis Burton (27).

Lørdag kom meldingen om at 40-åringen er funnet død i sitt hjem i London, skriver The Sun.

Hun skulle til retten neste måned for å svare på anklagene mot henne.

Familien har kommet med en offentlig uttalelse, hvor de bekrefter dødsfallet.

«Vi kan bekrefte at vår Caroline har gått bort i dag 15. februar. Vi vil be pressen om å respektere privatlivet til familien i denne vanskelige tiden.»

MØTTE I RETTEN: Her møtte programlederen i retten i forbindelsen med anklagene om voldsutøvelse mot kjæresten, tidligere i desember. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Kjæresten Lewis Burton ønsket ikke noe straffeforfølgelse av Flack, som han har fastholdt fortsatt er hans kjæreste. Han erklærte blant annet sin kjærlighet overfor 40-åringen i går, Valentines day - en dag de tilbrakte fra hverandre. I forbindelse med kausjonen betalt for hennes løslatelse var en av betingelsene at hun ikke fikk lov til å ha kontakt med sin kjæreste.

Trakk seg fra program

I mediene har det stormet kraftig rundt 40-åringen de siste ukene etter hendelsen, noe som medførte at hun valgte å trekke seg fra suksessprogrammet Love Island - som hun ledet de siste fem årene.

– «Love Island» har vært hele verden for meg de siste fem årene, det er det beste showet som finnes på TV. For ikke å stjele oppmerksomhet fra den kommende sesongen, føler jeg at det beste jeg kan gjøre er å trekke meg fra den sjette sesongen, sa hun til avisen til den gang.

Og:

– Jeg ønsker det utrolige teamet som jobber med showet en fantastisk innspilling i Cape Town.

Ut mot mediene

Hun har også tidligere gått hardt ut mot mediene og spekulasjonene rundt henne, og i desember la hun ut en melding på story-funksjonen til Instagram, hvor hun skrev følgende:

«Saken er ikke slik den har blitt rapportert å være. Jeg er forpliktet til å samarbeide med de rette myndigheter, og jeg kan ikke kommentere dette ytterligere før den juridiske prosessen er over», skriver hun.

Caroline Flack har vært programleder for «Love Island» helt siden serien returnerte til britiske skjermer i 2015.

Tidligere har hun ledet én sesong av «X Factor».

Husker du norske «Love Island» som ble sendt på TV i fjor? VG møtte de håpefulle som var med i programmet.

Publisert: 15.02.20 kl. 19:02 Oppdatert: 15.02.20 kl. 22:29

