BEKREFTER: Gisle A.G. Agledahl og Even Eileraas er kjærester. Nå flytter de også sammen. Foto: Privat

NRK-profilen Gisle A.G. Agledahl bekrefter ny kjæreste

– Hils på kjæresten min Even, skriver programlederen på Instagram under et bilde av seg selv og sin nye kjæreste.

Gisle August Gjevestad Agledahl (29) var i 2017 programleder i dokumentarserien «Jævla homo» på NRK. Der utforsket han hvorfor det fortsatt er vanskelig å være homofil i Norge.

Serien ble senere nominert i kategorien «Årets TV-serie» under GayGalla i 2018, og siden det har han markert seg som en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

IKKE LENGER SINGEL: «»Jævla homo»-programleder Gisle A.G. Agledahl møtte sin nye kjæreste i Milano. Foto: Kim Erlandsen

Nå har han også funnet seg kjæreste. På sin egen Instagram avslører han at den utkårede heter Even. Og til VG forteller 29-åringen at hans fulle navn er Even Eileraas, at han er 25 år – og danser.

«Hils på kjæresten min Even! Et Even-tyr hvis det er lov å si, hehehe. Hadde maks flaks og møtte han tilfeldig i Milano (drøm??). Forholdet er ikke nytt, men jeg har holdt kortene litt tett til brystet for å bare få være oss en periode. Kjærlighet er jo litt risikable greier. Heldigvis er vi to om det», skriver han under et bilde av paret.

– Even er verdens fineste fyr. Jeg dro på ferie til Milano og møtte han tilfeldig gjennom felles venner. Det er heldigvis en stund siden, så jeg kom hjem fra Italia med kjæreste og ikke corona. Haha, det var flaks, sier Agledahl til VG.

Selv om forholdet fram til nå ikke har vært kjent i offentligheten, har de allerede bestemt seg for å gå enda et skritt videre.

«Om noen uker flytter vi sammen», skriver Agledahl, noe han også bekrefter til VG.

– Vi flytter sammen til et loft på Bislett nå før påske, forteller han.

Agledahl har bakgrunn fra Journalisthøgskolen i Oslo, og var i fjor programleder for P3morgen sammen med komiker Maria Stavang. I fjor ble det også kjent at NRK-profilen blir programleder for dokumentarserien «Innafor» på NRK.

Publisert: 06.03.20 kl. 18:08

