Christian Ringnes er forlovet

Christian Ringnes (65) og Lotte Birgitta Enger (42) har forlovet seg.

Det fortalte kjendismilliardæren selv under «Avisrunden» på TV 2 Nyhetskanalen søndag, ifølge TV2.no. Der fikk han nemlig spørsmål om hva han har vært opptatt av den siste uken, og da svarte han:

– Jeg er nyforlovet, så jeg har vært ganske opptatt av det.

Selv om forlovelsen er fersk, er forholdet ikke det. Christian Ringnes og Lotte Birgitta Enger har vært et par i over syv år.

Ringnes forteller at de kommer til å gifte seg, men at kjæresten er så glad i å være nyforlovet at hun sier hun vil være det i minst et år før de arrangerer bryllup.

Ringes var tidligere gift med Denise Ringnes (59). Paret, som har tre barn sammen – deriblant kjendisgründer Isabelle Ringnes (30), var gift i 28 år før de ble skilt i 2011.

